Il battesimo di Leone Sinisa in Puglia: un evento familiare che unisce tradizione, amore e memoria in un contesto indimenticabile.

In una calda giornata di giugno, la Puglia ha fatto da cornice a un evento speciale: il battesimo di Leone Sinisa, figlio di Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco. I genitori hanno scelto di celebrare questo momento significativo nello stesso luogo dove si sono uniti in matrimonio. Le foto condivise sui social mostrano una cerimonia intima, ma al tempo stesso ricca di significato, con dettagli che rendono omaggio a un caro membro della famiglia che non c’è più. Il battesimo è stato non solo un rito di passaggio per il piccolo Leone, ma anche un’occasione per riunire la famiglia e ricordare il nonno Sinisa, la cui presenza è stata fortemente sentita.

Virginia e Alex hanno scelto di celebrare il battesimo di Leone Sinisa in una chiesa pugliese, con un’allestimento che rifletteva un gusto sobrio e raffinato. Virginia si è presentata con un completo bianco, abbinato a shorts e gilet, mentre Alex ha optato per un completo beige chiaro. La primogenita Violante ha incantato tutti con un abito romantico dotato di un grande fiocco sulla schiena.

Dopo la cerimonia religiosa, gli ospiti sono stati accolti in una location decorata con fiori e palloncini dai toni tenui, dove il celeste dominava. L’atmosfera era un mix perfetto di emozione e gioia, con momenti di riflessione dedicati al nonno Sinisa, che avrebbe sicuramente apprezzato la giornata.

Il significato del nome

Il nome Leone Sinisa è un chiaro omaggio al nonno paterno, Sinisa Mihajlovic, che ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di Virginia e della sua famiglia allargata. Sinisa, scomparso a dicembre 2022, era una figura centrale nella vita dei suoi figli e nipoti. Questo evento è stato un’occasione per riunire tutta la famiglia, inclusi i fratelli di Virginia: Viktorija, Miroslav, Dusan e Nicholas, così come Marko, figlio di Sinisa da una precedente relazione.

Nonna Arianna ha giocato un ruolo importante durante la giornata, tenendo teneramente tra le braccia il piccolo Leone, sottolineando ancora una volta l’importanza della famiglia e delle tradizioni.

Una celebrazione all’insegna della gioia e del ricordo

Dopo la cerimonia, la festa si è spostata in una masseria locale, dove Virginia e Alex hanno accolto numerosi ospiti per un pranzo all’aperto. Il menu era ricco di piatti tradizionali e sfiziosità, creando un’atmosfera conviviale e allegra.

Nel pomeriggio, gli invitati hanno potuto rinfrescarsi con un tuffo in piscina, un’attività benvenuta data la calura estiva. Questo battesimo non è stato solo una festa per il piccolo Leone, ma anche un evento che ha permesso a tutti di ricordare e celebrare la vita di Sinisa Mihajlovic, mantenendo vivo il suo spirito attraverso la gioia e l’amore dei suoi cari.