Un nuovo capitolo nella carriera di Michele Bravi: il cantante firma un contratto discografico con M.A.S.T./Believe, iniziando un percorso artistico innovativo e promettente.

Il talentuoso Michele Bravi entra in una nuova fase della sua carriera musicale firmando un contratto con M.A.S.T./Believe. Questo accordo segna un importante passaggio per l’artista umbro, che si prepara a esplorare nuove direzioni artistiche. Dopo aver collaborato con Pastore Studio e pubblicato due singoli, Bravi si unisce a una realtà discografica giovane e dinamica, pronta a sostenere e valorizzare il suo talento. Questo nuovo inizio rappresenta la terza “vita” discografica per Bravi, dopo le esperienze con Sony Music e Universal Music.

L’annuncio è stato dato sui canali social del distributore, che ha accolto il cantante con un caloroso benvenuto. L’affiliazione a M.A.S.T. offre a Bravi l’opportunità di intraprendere un nuovo viaggio musicale, caratterizzato da una maggiore autonomia e creatività. Questa collaborazione promette di essere un’importante evoluzione per l’artista, che desidera esplorare nuove sonorità e temi.

Le tappe della carriera discografica di Michele Bravi

La carriera discografica di Michele Bravi ha conosciuto diverse fasi, ognuna delle quali ha contribuito alla crescita artistica del cantante. Dopo la vittoria a X Factor, Bravi ha esordito con Sony Music, pubblicando un EP e un album.

Michele Bravi – notiziemusica.it

Tuttavia, la collaborazione con Sony si è conclusa rapidamente. Successivamente, il cantante ha firmato con Universal Music, sotto la cui etichetta ha prodotto un EP in inglese, tre album e ha partecipato due volte al Festival di Sanremo. Nonostante il successo, il rapporto con Universal si è chiuso in modo poco lineare, in parte a causa della mancata ammissione di Bravi al Festival di Sanremo, evento che ha portato alla fine del contratto.

Nuove prospettive artistiche con M.A.S.T.

Con M.A.S.T., Michele Bravi ha già rilasciato due singoli: Lo ricordo io per te e Popolare, quest’ultimo in collaborazione con Mida. Questo nuovo percorso artistico offre a Bravi la possibilità di esprimersi in piena autonomia e di esplorare nuovi orizzonti creativi.

La collaborazione con M.A.S.T./Believe potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per il cantante, grazie all’approccio innovativo dell’etichetta, nata con l’intento di valorizzare la musica d’autore italiana. La nuova avventura di Bravi promette di essere un viaggio ricco di sfide e opportunità, capace di mettere in risalto le sue straordinarie capacità artistiche.