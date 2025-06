Il nuovo progetto musicale di Lazza: una fusione audace tra jam session e orchestrazioni sinfoniche dal titolo “Locura Jam + Opera”.

Nel panorama musicale italiano, il rapper milanese Lazza ha recentemente presentato un innovativo progetto discografico intitolato “Locura Jam + Opera”. Questa nuova opera, che sarà disponibile al pubblico dal 6 giugno, nasce dalla fusione di due mondi musicali apparentemente distanti: le jam session e le orchestrazioni sinfoniche.

L’evento di lancio si è svolto in un suggestivo scenario a Milano, con la vista sulle guglie del Duomo, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Con oltre 40 musicisti coinvolti, il progetto rappresenta un esempio di come la musica possa evolvere attraverso la collaborazione e la sperimentazione.

La nascita di “Locura Jam + Opera”

Il progetto “Locura Jam + Opera” è il frutto di oltre un anno di intenso lavoro e collaborazione tra Lazza e il pianista Aleksander Zielinski. L’intenzione era quella di riarrangiare il disco in due versioni, una in jam session e l’altra con un’orchestra, per portare una nuova dimensione alla musica del rapper.

Lazza

Lazza ha sottolineato l’importanza di avere musicisti sul palco, dichiarando: “Sono due dischi figli di un’esigenza, quella di portare dei musicisti sul palco”. L’intero progetto si fonda su una collaborazione artistica e umana che ha permesso di creare un’opera unica nel suo genere.

Locura Jam: un ritorno all’essenza della musica dal vivo

“Locura Jam” si propone di riportare l’attenzione sull’essenza della musica suonata dal vivo. Gli arrangiamenti curati da Claudio Guarcello e Giovanni Cilio coinvolgono un ensemble di musicisti che include pianoforte, tastiere, batteria, chitarra, basso, tromba e sax. A completare il tutto, le coriste Laura Djae, Clara Luna Trindade Santos ed Evelyn Mormille aggiungono una dimensione vocale unica. In questa versione, uno dei brani, “100 Messaggi”, è stato arricchito dalla collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano. Questo incontro tra strumenti classici e moderni crea un’esperienza sonora ricca e dinamica.

Locura Opera: l’orchestrazione sinfonica

“Locura Opera” rappresenta la controparte orchestrale del progetto, con dieci tracce rielaborate attraverso arrangiamenti sinfonici inediti. Le melodie originali di Lazza si intrecciano con l’evocativa potenza dell’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Enzo Campagnoli.

Quest’ultimo ha elogiato la visione artistica del rapper, definendolo un musicista che “utilizza l’organo vocale, con un’estrazione classica”. Lazza ha raccontato che l’idea della parte “opera” è nata da una precedente collaborazione con l’orchestra, un’esperienza che ha risvegliato in lui un sogno d’infanzia. Questo progetto ambizioso è un esempio di come la musica possa superare i confini tradizionali, offrendo nuove emozioni e prospettive artistiche.