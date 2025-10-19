Marracash: un cofanetto esclusivo e il tour MARRA PALAZZI25

Marracash continua a ridefinire i confini del rap italiano, confermandosi un’icona indiscussa della scena musicale nazionale.

Dopo aver fatto la storia come primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi con il MARRA STADI25, conclusosi a luglio 2025, Marracash si prepara a una nuova avventura live e celebra il suo percorso artistico più significativo con un’uscita speciale.

Dal 31 ottobre sarà disponibile sullo shop di Universal Music Italia “QUALCOSA IN CUI CREDERE”, un cofanetto inedito che racchiude i tre album della celebre Trilogia: “Persona”, “Noi, Loro, Gli Altri” e “È finita la pace”.

Il box set si arricchisce di un elemento prezioso: l’omonimo libro edito da Rizzoli Lizard, scritto da Marracash insieme al giornalista Claudio Cabona. Attraverso aneddoti, riflessioni, visioni e valori, l’artista sviscera i tre album manifesto, raccontando la genesi dei progetti discografici che hanno segnato profondamente la scena musicale italiana.

Un percorso artistico in tre atti

La Trilogia rappresenta un viaggio evolutivo iniziato nel 2019:

“Persona” (nove dischi di platino) segna l’inizio, con Marracash che affronta la crisi personale, riflettendo su carriera, vita e identità. Un momento di introspezione profonda che ha conquistato pubblico e critica.

“Noi, Loro, Gli Altri” (sette dischi di platino, 2021) evolve il discorso, affrontando lo scontro e ampliando la prospettiva dal personale al sociale, mettendo dubbi e interrogativi in un contesto più ampio. Un album che ha meritato la prestigiosa Targa Tenco 2022 come miglior disco in assoluto.

“È finita la pace” (doppio disco di platino, 2024) chiude il cerchio con l’accettazione e la rivendicazione dell’unicità. L’artista emerge dalle incertezze e dal caos, rifugiandosi in una “bolla” di consapevolezza nuova, lontano dalla superficialità.

I numeri parlano chiaro: tutti gli album della Trilogia occupano attualmente le prime 40 posizioni della classifica FIMI, mentre “CRUDELIA – I nervi”, brano contenuto in “Persona”, continua a essere presente nella classifica dei 50 singoli più ascoltati in Italia su Spotify. Un’impronta narrativa duratura che testimonia la rilevanza artistica del progetto.

Marracash

Dal MARRA STADI25 al MARRA PALAZZI25

Il tour negli stadi, concluso a luglio 2025, ha rappresentato un traguardo epocale. Lo show, strutturato in sei capitoli e sviluppato come un epic movie dal vivo, ha messo in scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, attraverso un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour italiano negli stadi.

Ora, a grande richiesta, lo spettacolo arriva nei principali palasport italiani con il MARRA PALAZZI25, prodotto da Friends & Partners. Il tour riprenderà lo stesso concept magistrale, offrendo un’esperienza immersiva in una nuova dimensione live.

Le date del tour

28 novembre – Eboli (SA), PalaSele

– Eboli (SA), PalaSele 1 dicembre – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 4 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, Nelson Mandela Forum 8, 9, 10 dicembre – Milano, Unipol Forum (8 e 9 dicembre SOLD OUT)

– Milano, Unipol Forum (8 e 9 dicembre SOLD OUT) 12, 13 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport (12 dicembre SOLD OUT)

– Roma, Palazzo dello Sport (12 dicembre SOLD OUT) 17 dicembre – Padova, Kioene Arena

– Padova, Kioene Arena 20 dicembre – Torino, Inalpi Arena

Con 130 dischi di platino, 32 dischi d’oro, la Targa Tenco 2022, la creazione del MARRAGEDDON (il primo festival rap italiano che ha riunito 140.000 fan a Milano e Napoli nel settembre 2023) e il primo tour negli stadi per un rapper italiano, Marracash continua a ridefinire i confini del rap italiano, confermandosi un’icona indiscussa della scena musicale nazionale.