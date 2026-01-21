Gli alunni di Amici 25 si preparano al serale tra nuovi inediti musicali e una competizione di ballo sempre più serrata.

Ad Amici 25 non manca mai la tensione, sia tra gli allievi che tra i professori. Mentre i cantanti presentano i loro nuovi inediti con l’obiettivo di impressionare e garantirsi un posto al serale, i ballerini si trovano in difficoltà a causa del numero ridotto di posti disponibili. I professori, da parte loro, stilano le loro classifiche personali per decretare chi merita di più di partecipare alla fase finale.

Gli scontri non mancano, come dimostra il confronto acceso tra Opi e la sua professoressa Anna Pettinelli. Tra i momenti salienti della puntata, l’esibizione dell’ospite speciale Mida, ex allievo della scuola, che ha presentato il suo nuovo singolo.

I cantanti in gara: nuovi inediti e vecchie sfide

La competizione tra i cantanti di Amici 25 continua a infiammarsi. Con artisti del calibro di Brunori Sas a giudicare, i partecipanti devono presentare brani inediti che possano dimostrare la loro crescita artistica. Michele ha aperto la gara con la sua ballad Bello due volte, mantenendo il suo inconfondibile stile con il violoncello.

Caterina, invece, ha portato un brano bilingue, Rosevì, che sottolinea le sue radici. Plasma ha mostrato progressi con Perdigiorno, cercando di integrare più elementi melodici. Tra le esibizioni più memorabili, Gard ha brillato con Precipitando, mettendo in risalto tutte le sfumature della sua voce. Nonostante le performance, Angie e Valentina sono finite in sfida.

Le sfide e le tensioni tra i professori

La pressione del serale si fa sentire non solo tra gli alunni, ma anche tra i professori. Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno espresso il loro scetticismo verso Pierpaolo, allievo della Peparini, giudicandolo poco pronto a causa di movimenti non ancora precisi. La Peparini, a sua volta, ha indicato Maria Rosaria come meno convincente.

Alessandra Celentano

Tra i professori di canto, Anna Pettinelli ha fatto esibire Plasma per dimostrare le sue lacune melodiche, mentre Lorella Cuccarini ha espresso dubbi su Caterina, recente ingresso nella scuola. Anche Rudy Zerbi ha sorpreso tutti indicando Lorenzo come meno pronto, commentando la sua mancanza di grinta.

La competizione di ballo e le decisioni dei professori

La gara di ballo, giudicata da Rossella Brescia, ha visto i ballerini mettersi in gioco con coreografie che mettono in risalto le loro capacità. Alessio e Giulia Stabile hanno impressionato con una coreografia energica, mentre Kiara ha fatto progressi notevoli. Emiliano, con la sua giovane età e talento, continua a sorprendere. Tuttavia, non tutti i ballerini hanno convinto: Maria Rosaria, Alex e Pierpaolo hanno faticato a emergere. La competizione si fa sempre più serrata e i professori devono prendere decisioni difficili su chi merita di proseguire verso il serale.