La nuova stagione di “Domenica In” con Mara Venier: un mix di novità, ospiti speciali e omaggi al grande Pippo Baudo.

La nuova edizione di “Domenica In” torna su Rai1 con Mara Venier al timone, pronta a portare una ventata di freschezza e rinnovamento al programma. Nonostante le attese e le polemiche, l’assenza di Katia Ricciarelli nella puntata d’anteprima dedicata a Pippo Baudo ha suscitato non poche curiosità. La Venier ha chiarito che l’assenza non riguarda rivalità tra emittenti, ma piuttosto dichiarazioni rilasciate dall’artista che non avrebbero rispecchiato il volere del compianto conduttore. La puntata di debutto vede la partecipazione di amici storici di Baudo, promettendo emozioni e ricordi intensi.

Le polemiche intorno all’assenza di Katia Ricciarelli

L’assenza di Katia Ricciarelli nella puntata d’apertura di Domenica In ha generato numerose discussioni. Inizialmente prevista per un omaggio a Pippo Baudo, la partecipazione della Ricciarelli è stata annullata dopo la sua apparizione a Verissimo, durante la quale ha fatto alcune dichiarazioni sul testamento dell’ex marito e i suoi rapporti personali. Mara Venier ha spiegato che la decisione non è stata dettata da dissapori tra reti televisive, ma piuttosto da quanto la cantante ha condiviso pubblicamente. Mara ha sottolineato il suo affetto per Katia, affermando: “Voglio molto bene a Katia“, ma ha espresso dispiacere per le parole della Ricciarelli, dicendo che “Pippo non avrebbe voluto tutto questo””.

La puntata d’apertura: un omaggio a Pippo Baudo

Nonostante le polemiche, la prima puntata di Domenica In si concentrerà su un sentito tributo a Pippo Baudo, con la presenza di numerosi ospiti che hanno segnato la sua carriera. Tra questi, Al Bano, Giorgio Assumma, Ninni Pingitore e Massimo Giletti, tutti legati al conduttore da un rapporto di amicizia e collaborazione. L’intento è di celebrare Baudo attraverso le testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto bene, offrendo uno sguardo intimo su un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana.

Pippo Baudo – www.notiziemusica.it

Novità e cambiamenti per la nuova stagione

La nuova edizione di Domenica In non si limiterà a omaggi e celebrazioni, ma porterà anche significative novità nel format. Dopo il mancato accordo con Gabriele Corsi, che avrebbe dovuto assumere un ruolo di co-conduttore, Mara Venier si prepara a presentare nuovi volti al suo fianco. Nonostante il rifiuto di Corsi, con cui Mara aveva discusso l’idea di un gioco musicale, la conduttrice si dice soddisfatta delle nuove scelte, fatte in collaborazione con il direttore. Questo rinnovamento promette di arricchire la formula del programma, mantenendo però intatto il calore e l’accoglienza che da sempre lo caratterizzano.