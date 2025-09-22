Bad Bunny fa la storia: infrange i record di streaming live di Amazon Music con un’esibizione leggendaria a Porto Rico.

Bad Bunny continua a riscrivere le regole dell’industria musicale, infrangendo i record di streaming live di Amazon Music. La sua storica performance “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, tenutasi a Porto Rico, è diventata l’evento di un singolo artista più visto di sempre sulla piattaforma. Un trionfo che non solo batte ogni precedente record di ascolti, ma consolida la sua posizione di icona globale e segna un momento di svolta per la musica latina.

L’esibizione del 20 settembre, trasmessa in esclusiva su Amazon Music, Prime Video e Twitch, ha rappresentato il gran finale della sua acclamata residency al José Miguel Agrelot Coliseum. L’evento ha offerto a milioni di fan in tutto il mondo la possibilità di partecipare a uno show sold-out, pensato inizialmente per il pubblico locale, in onore dell’ottavo anniversario dell’uragano Maria.

La partnership tra Bad Bunny e Amazon

La partnership tra Bad Bunny e Amazon va ben oltre un semplice concerto in streaming. Questa collaborazione è parte di un’iniziativa più ampia per sostenere la crescita economica e l’istruzione a Porto Rico. Ad esempio, è stato lanciato il progetto “comPRa Local”, un negozio online su Amazon che promuove prodotti artigianali e alimentari portoricani, offrendo ai produttori locali una vetrina globale. Questa iniziativa dimostra come la musica e il successo di un artista possano essere veicoli di cambiamento sociale e sviluppo economico per la propria comunità.

Il successo di Bad Bunny

Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, è un artista che ha costantemente superato le barriere linguistiche e culturali. Divenuto una star mondiale pur cantando quasi esclusivamente in spagnolo, ha sfidato le convenzioni che imponevano agli artisti latini di passare all’inglese per raggiungere la fama internazionale. Il suo album del 2020, El Último Tour del Mundo, è stato il primo album interamente in spagnolo a debuttare al primo posto nella classifica Billboard 200, un risultato replicato con i suoi successivi lavori.

Bad Bunny; PH Credits: Eric Rojas – notiziemusica.it

Il successo di Bad Bunny è un fenomeno che riflette un cambiamento profondo nel panorama musicale globale. La sua autenticità, il suo stile audace e la sua capacità di mescolare generi, dal reggaeton al trap e pop latino, lo hanno reso un’icona non solo per la sua musica, ma anche per il suo impegno sociale e politico. Con questo nuovo record di streaming, Bad Bunny non solo celebra un traguardo personale, ma riafferma il potere e l’influenza della cultura e della musica latina sulla scena mondiale.