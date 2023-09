Anastacia, le canzoni migliori: da I’m Outta Love, la sua prima grande hit internazionale, a I Belong to You, lo splendido duetto con Eros Ramazzotti.

Anastacia è stata ed è una delle voci più riconoscibili del panorama pop/rock americano. Un timbro soul e R&B intenso e caldo, unito a una potenza vocale invidiabile che l’ha resa nei primi anni Duemila, con tutta probabilità, la popstar di maggior talento nella scena mainstream internazionale. Andiamo a ripercorrere la sua carriera attraverso una breve playlist formata da alcune delle sue migliori canzoni.

Anastacia: le canzoni migliori

Anastacia

Anastacia – I’m Outta Love

La carriera di Anastacia partì col botto. Il primo singolo estratto dall’album di debutto, Not That Kind, fu I’m Outta Love nell’ormai lontano 2000. Scritto e cantato dalla stessa artista, entrò subito ai vertici nelle classifiche europee e non solo, permettendo alla cantante di aggiudicarsi premi importanti agli MTV Europe Music Award e ai World Music Award. Ancora oggi è una delle sue canzoni più famose. Ecco il video di I’m Outta Love:

Anastacia – Paid My Dues

Direttamente dal secondo album Freak of Nature, Paid My Dues è stato il secondo grandissimo successo della straordinaria cantautrice americana. In Italia arrivò al numero uno in classifica e rimase per 6 mesi come colonna sonora degli spot della compagnia telefonica Omnitel, oggi Vodafone. Questo il video di Paid My Dues:

Anastacia – Left Outside Alone

Brano contemporary R&B dalle sonorità vicine al rock, Left Outside Alone fu il maggior successo del terzo eponimo album della cantante. Ancora una volta Anastacia fece centro, e raggiunse anzi i risultati migliori della sua carriera. In un’intervista a Top of the Pops Italia dichiarò, tra l’altro, che Left Outside Alone era dedicata all’addio del padre, che abbandonò la famiglia quando lei era ancora una bambina.

Ecco il video di Left Outside Alone:

Anastacia – Sick and Tired

Sulla scia di Left Outside Alone, ebbe molto successo anche il secondo singolo estratto dal terzo album, canzone scritta dalla stessa artista con Dallas Austin e Glen Ballard. All’interno della canzone, spicca un campionamento di Let the Music Play del duo Shamur. Questo il video di questo brano:

Anastacia – I Belong to You

Canzone tratta dal primo greatest hits dell’artista e dall’album Calma apparente di Eros Ramazzotti, è un duetto romantico e intenso. Fu particolarmente apprezzata dalla critica sia italiana che straniera. Questo il video di I Belong to You (Il ritmo della passione):

Riproduzione riservata © 2023 - NM