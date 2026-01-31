Lady Gaga interrompe il concerto a Tokyo per denunciare le operazioni dell’ICE a Minneapolis e sostenere le comunità colpite dalla violenza.

Lontano dalle luci del suo concerto a Tokyo, Lady Gaga si è fermata per esprimere un messaggio di solidarietà verso le comunità americane colpite dalla violenza dell’ICE a Minneapolis. Durante la sua esibizione, la pop star ha dedicato un momento speciale per affrontare un tema che le sta particolarmente a cuore: le deportazioni di massa sotto l’amministrazione di Donald Trump.

Gaga ha espresso il suo dolore per le famiglie e i bambini che vivono nella paura, chiedendo ai leader di ascoltare e di cambiare rotta. Le sue parole risuonano in un contesto di tensione crescente, con due morti recenti che hanno acceso il dibattito pubblico e coinvolto altre celebrità come Olivia Rodrigo e Billie Eilish nella condanna delle azioni dell’ICE.

L’appello di Lady Gaga dal palco del Tokyo Dome

Durante il concerto al Tokyo Dome, Lady Gaga ha interrotto la sua scaletta per condividere un messaggio di sostegno alle comunità americane. Seduta al pianoforte, ha dichiarato: «Voglio prendermi un momento per parlare di qualcosa che per me è estremamente importante».

La vincitrice di 14 Grammy ha parlato del suo dolore per le persone colpite dalle operazioni dell’ICE, in particolare in Minnesota. Ha descritto come le vite vengano distrutte e come il senso di sicurezza e appartenenza si stia spezzando, esortando a tornare a un luogo di pace e responsabilità. Ha concluso il suo appello sperando che i leader stiano ascoltando le richieste di cambiamento.

Le tensioni politiche e le conseguenze delle azioni dell’ICE

Le operazioni dell’ICE sotto l’amministrazione Trump hanno generato tensione politica, con Minneapolis al centro del dibattito. Nell’ultimo mese, le attività del dipartimento hanno causato grande preoccupazione, culminando nella morte di due persone, Renee Good e Alex Pretti, colpite da agenti dell’ICE. Questo ha portato a un’ondata di proteste contro le azioni dell’agenzia, che sono state definite “inconcepibili” da altre celebrità. Olivia Rodrigo e Billie Eilish si sono unite a Lady Gaga nel condannare le operazioni, denunciando la violazione dei diritti civili e la violenza contro i manifestanti pacifici.

L’impatto delle dichiarazioni di celebrità e la risposta dell’amministrazione Trump

Le dichiarazioni di Lady Gaga, Olivia Rodrigo e Billie Eilish hanno amplificato la visibilità delle proteste contro l’ICE. Mentre celebrità di spicco utilizzano le loro piattaforme per sensibilizzare l’opinione pubblica, l’amministrazione Trump si è difesa sostenendo che le uccisioni sono avvenute per autodifesa. Tuttavia, filmati registrati da testimoni oculari sembrano contraddire queste affermazioni, suscitando ulteriore indignazione. La situazione resta tesa, con le comunità in cerca di cambiamento e di una risposta che onori il rispetto e la dignità umana.