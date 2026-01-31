Ghali si unisce a una parata di stelle internazionali per inaugurare i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si preannuncia come un evento straordinario per gli amanti della musica e dello sport, con la partecipazione di nomi illustri della scena musicale internazionale. Tra questi, spicca il rapper italo-tunisino Ghali, che arricchirà un palinsesto già stellare, insieme a icone come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. La serata, prevista per il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano, sarà un’esplosione di cultura e musica, destinata a catturare l’attenzione di un pubblico globale.

Un palcoscenico globale per Ghali

La partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina è un segno del crescente riconoscimento della sua influenza nella scena culturale italiana. Descritto dalla Fondazione di Milano Cortina come “una tra le figure più rappresentative della scena culturale contemporanea italiana e voce di una generazione in continuo movimento”, Ghali si unirà a un cast di artisti di fama mondiale, tra cui Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, oltre al pianista cinese Lang Lang e il mezzosoprano Cecilia Bartoli. La cerimonia sarà un’occasione unica per celebrare la musica e la cultura in un contesto globale.

Laura Pausini durante gli Annual Latin Grammy Awards – notiziemusica.it

Un evento di portata mondiale con una parata di stelle

La cerimonia di apertura, che si terrà allo stadio San Siro di Milano, promette di essere uno degli eventi più seguiti dell’intera manifestazione. Oltre alla partecipazione di artisti di calibro mondiale, sono previsti altri momenti di spettacolo che includeranno la Parata delle Nazioni.

Con una durata di circa tre ore, l’evento si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per i 60mila spettatori presenti e per milioni di telespettatori in tutto il mondo. La produzione dell’evento è affidata a Marco Balich, un veterano del settore con oltre una dozzina di cerimonie olimpiche alle spalle, garantendo un’esperienza di altissimo livello.

Celebrazioni che vanno oltre Milano, coinvolgendo l’Italia intera

Le celebrazioni dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina non si limiteranno a Milano. Le competizioni si svolgeranno in varie località, coinvolgendo Cortina, nel cuore delle Dolomiti, Livigno e Predazzo nel Trentino.

Questo ampliamento geografico delle attività sportive sottolinea l’importanza nazionale dell’evento, che non sarà centrato esclusivamente su Milano, ma si estenderà per abbracciare tutta l’Italia. Con la partecipazione di personalità dello spettacolo come Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilde De Angelis, la cerimonia di apertura sarà un tributo alla diversità e alla ricchezza culturale del Paese.