 La confessione di Ghali che cambia tutto: “Meglio tardi che mai”. Cosa ha fatto a 32 anni

A 32 anni Ghali sorprende tutti con una confessione che nessuno si aspettava. Ecco cosa ha fatto a 32 anni ma “Meglio tardi che mai”.

C’è chi a 18 anni non vede l’ora di farlo, chi ci prova e poi rinuncia, e chi invece aspetta con tutta calma il momento giusto. Ghali, a quanto pare, appartiene a quest’ultima categoria.

Il rapper milanese, amatissimo dal pubblico e da sempre fuori dagli schemi, ha fatto sapere ai suoi fan qualcosa di davvero inaspettato.

L’annuncio sui social di Ghali

Lo ha fatto, come suo solito, con il sorriso stampato in faccia e quella spontaneità che lo ha reso uno degli artisti più genuini del panorama italiano.

La notizia ha iniziato a circolare proprio grazie a lui, con una foto pubblicata sui social che non lasciava spazio a dubbi. Niente teaser musicali, né anteprime di concerti o collaborazioni clamorose. Questa volta Ghali ha voluto condividere qualcosa di più personale, quasi intimo, che riguarda la sua vita quotidiana e non il suo percorso artistico.

Eppure, anche stavolta, è riuscito a spiazzare tutti. Nello scatto lo si vede felice, rilassato, e soprattutto orgoglioso: in mano stringe la patente di guida appena conquistata.

Ghali mostra contento il documento sui social (Getty Images – notiziemusica.it)

Sì, perché Ghali ha preso la patente solo ora, a 32 anni compiuti. Una scelta che per molti è arrivata con largo, anzi larghissimo ritardo, ma che per lui ha rappresentato una piccola grande vittoria personale. “Meglio tardi che mai”, ha scritto in tono ironico, consapevole che la cosa avrebbe fatto sorridere il suo pubblico.

E infatti, le reazioni non si sono fatte attendere: migliaia di fan si sono congratulati con lui, molti lo hanno “preso in giro” affettuosamente per il traguardo raggiunto in extremis, mentre altri si sono detti sollevati all’idea di non essere più gli unici senza patente.

Questo gesto, semplice ma simbolico, racconta ancora una volta quanto Ghali sia distante dagli stereotipi. Non ha mai avuto fretta di adeguarsi ai cliché, e anche stavolta ha fatto tutto con i suoi tempi, dimostrando che non c’è un’età giusta per certe cose, ma solo il momento in cui ci si sente pronti. La patente è solo un pezzo di plastica, certo, ma per lui rappresenta qualcosa di più: è un segnale di indipendenza, forse anche una nuova fase della sua vita.

E a rendere il tutto ancora più interessante ci ha pensato lui stesso, lanciando un messaggio nelle storie che ha subito acceso la curiosità dei fan: “Nuova musica? Arriverà quando meno ve lo aspettate”. Insomma, mentre tutti commentavano la sua nuova conquista su quattro ruote, Ghali ha lasciato intendere che il prossimo vero “viaggio” sarà quello sonoro. Perché alla fine, che sia su un palco o dietro un volante, Ghali resta sempre uno che sa come sorprendere.