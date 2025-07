C’è una spiaggia incredibile in Italia e nessuno ci va: bellezza assurda a pochi chilometri

Quando pensi alle vacanze estive, ormai arrivate, subito ti vengono in mente le spiagge esotiche, quelle tanto lontane dal nostro paese, alcune volte anche irraggiungibili.

Ciò che però dobbiamo sapere è che non per forza bisogna solo immaginare, perché molto spesso possono anche essere raggiunte queste mete così tanto ambite. E non si tratta solo di Santo Domingo o della Polinesia. Vediamo insieme in quali altri paradisi puoi andare in vacanza.

Luoghi esotici sì, ma ci sono anche altre mete poco conosciute ma che, comunque, hanno un mare azzurro e cristallino da far invidia proprio a queste isole. Scopriamoli insieme.

Una spiaggia unica nel suo genere

Le vacanze già iniziate ci portano a pensare dove poter trascorrere i giorni di ferie che abbiamo scelto. Ciò che è necessario pensare è che, molto spesso, si sceglie il mare che è accanto a noi, quello dell’Italia e di casa nostra. Ma può anche capitare che, per darsi una botta di vita, si scelga di andare altrove, all’estero.

Non è sempre detto che mare cristallino sia sinonimo di Polinesia. Ci sono tantissimi altri luoghi che hanno, lo stesso, spiagge bianchissime e mare trasparente ma che sono davvero poco conosciute. Un esempio su tutti? Le coste della Francia: qui davvero ci sono dei posti e delle spiagge incontaminate che non hanno nulla da invidiare a le spiagge e ai luoghi più rinomati che siamo soliti conoscere ed ascoltare, sia in tv che sul web.

Passare alcuni giorni di vacanza in queste zone significa davvero rilassarsi e per un po’ staccare dal mondo la spina e immaginare di essere altrove. Quella che stiamo per proporvi è una delle vacanze che hai sempre sognato di fare, in una delle zone, forse, meno conosciute al momento e che non può essere lasciata in sospeso.

A confine tra Italia e Francia

A pochi km dal confine con l’Italia, c’p una spiaggia bellissima che non puoi non visitare almeno una volta nella vita: un luogo isolato, poco conosciuto dal turismo di massa e dove puoi davvero rilassarti con calma e tranquillità, magari anche a bordo di una barca o di un gommone. Stiamo parlando della Spiaggia delle Calandre, formata da una soffice sabbia dorata, circondata da vegetazione selvaggia. Siamo a Mentone, in Francia.

Questa spiaggia non ha dimensioni precise perché variano a seconda del maestrale, ma ciò che conta è che non è molto frequentata e questo ti permetterà di viverla in assoluta tranquillità e relax. E’ una spiaggia libera dove potrai trovare anche un piccolo chiosco dove dissetarti con una bibita e dove c’è anche la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni.

Per raggiungerla dovrai percorrere un sentiero di circa seicento metri che si snoda lungo la costa, ma ti assicuriamo che ne vale la pena.