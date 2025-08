Con un post su Instagram, il cantante ha rivelato di soffrire da due anni della malattia di Lyme, facendo chiarezza sui sintomi.

Justin Timberlake ha comunicato una notizia che è un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i suoi fan. Il cantante, infatti, ha rivelato di essere malato da due anni e che la patologia che ha contratto è la malattia di Lyme. Per farlo a deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato come stia fisicamente e come mai, nonostante tutto, abbia deciso di proseguire il suo tour.

Il drammatico racconto di Justin Timberlake

La notizia della malattia di Justin Timberlake ha colto tutti di sorpresa. Ma in effetti, alcuni fan avevano notato che il cantante ultimamente fosse molto stanco durante le performance live, tant’è vero che avevano iniziato a ipotizzare che ci fosse qualcosa che non andava.

A distanza di qualche tempo, il cantante è uscito allo scoperto e con un post pubblicato su Instagram ha spiegato cosa gli stia succedendo. “Ho combattuto con alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malttia di Lyme, non lo dico per farvi dispiacere me, ma per fare chiarezza su cosa ho dovuto affrontare dietro le quinte“.

Il discorso prosegue: “Se hai vissuto questa malattia o conosci qualcuno che l’ha avuta, allora sei consapevole che conviverci può essere davvero debilitante, sia mentalmente che fisicamente … Quando ho ricevuto per la prima volta la diagnosi, sono rimasto sicuramente scioccato, ma almeno ho potuto capire perché mi trovassi sul palco e avessi un così forte dolore di tipo neurologico o semplicemente mi sentissi una stanchezza impensabile“.

A questo punto la delicata decisione presa da Justin: “Mi sono trovato di fronte a una decisione personale. Fermarsi o continuare e capirci qualcosa. Ho deciso che la gioia che la musica e il palco mi dona supera di gran lunga lo stress transitorio che il mio corpo sta avvertendo. E ora sono davvero felice di aver continuato“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Timberlake (@justintimberlake)

Che cos’è la malattia di Lyme, la patologia di Justin Timberlake

Ma nello specifico, che cos’è la malattia di Lyme? Ebbene, si tratta di una patologia generata da un batterio di forma spiraliforme, la Borrelia burgdoferi, trasmessa all’uomo dalle zecche. La malattia comincia in maniere lieve, ma se non curata in maniera adeguata rischia di intaccare diversi organi e di causare problemi (anche gravi) di tipo neurologico, cardiaco e articolare.