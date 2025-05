Justin Bieber a rischio bancarotta: cosa sta succedendo al cantante

Justin Bieber “vicino alla bancarotta”: il cantante starebbe attraversando un momento molto difficile dal punto di vista economico.

Dopo la diffusione del video in cui appariva in evidente stato confusionale, Justin Bieber torna ancora una volta far preoccupare i suoi fan. Infatti, oltre ai problemi di salute mentale di cui si parla da mesi, sembra che la popstar canadese stia attraversando anche un periodo di grave crisi economica e potrebbe essere vicina alla bancarotta. Scopriamo tutti i dettagli.

Justin Bieber, un patrimonio in bilico?

Negli ultimi mesi, la narrazione intorno alla situazione finanziaria di Justin Bieber ha assunto toni piuttosto allarmistici. Una delle voci più clamorose proviene dal documentario “TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?”, secondo il quale il cantante avrebbe venduto il suo intero catalogo musicale per una cifra intorno ai 200 milioni di dollari.

Justin Bieber

Una mossa, questa, che avrebbe avuto come movente principale la necessità di far fronte a problemi finanziari non trascurabili, aggravati da decisioni come la cancellazione del suo “Justice World Tour” nel 2022 e altre spese considerate eccessive. Inoltre, il documentario parla di un debito specifico, quantificato in circa 8,8 milioni di dollari, che Bieber avrebbe accumulato nei confronti del suo ex manager, Scooter Braun, con il quale il cantante avrebbe deciso di chiudere la relazione contrattuale.

Le smentite e la reale situazione economica

D’altro canto, risulta indispensabile porre l’accento sulle reazioni ufficiali ai rumor su queste presunte difficoltà economiche. La squadra che gestisce gli interessi di Bieber ha prontamente smentito le voci di una bancarotta imminente, liquidandole come “speculazioni infondate”.

Nonostante le voci e le speculazioni, le stime più recenti sul patrimonio personale di Bieber oscillano ancora tra i 200 e i 350 milioni di dollari. Questo dato evidenzia come, nonostante le voci di corridoio e i documentari allarmistici, la posizione finanziaria di Bieber rimanga sostanzialmente stabile e solida, anche se soggetta, come per molti altri della sua statura, a normali fluttuazioni.