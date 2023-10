Imagine, il capolavoro del grande musicista John Lennon: scopriamo il significato e il ruolo di Yoko Ono nella composizione del pezzo omonimo.

Il brano Imagine, da sempre associato alle tematiche pacifiste, fu definito dallo stesso Lennon un brano più vicino alle tematiche del Manifesto del Partito Comunista:

è un inno alla libertà dal materialismo e dall’opportunismo.

Il ruolo di Yoko Ono nella stesura del testo

La moglie, Yoko Ono, asserì più tardi che il brano volesse esortare all’uguaglianza di tutti i popoli oltre i confini religiosi, politici e nazionalistici.

Ci vogliono 45 anni perché Yoko Ono, la discussa moglie di Lennon, venga accreditata come coautrice dello storico brano, nel Giugno 2017. In un’intervista rilasciata nel 1980 fu lo stesso John Lennon a dichiarare il fondamentale ruolo della moglie nella realizzazione, spiegando quanto lei fosse il motivo più grande della sua ispirazione. Nel videoclip del brano li vediamo insieme nella casa vuota e immacolata dei coniugi Lennon.

John Lennon e Yoko Ono

John Lennon e Yoko Ono, una delle coppie più discusse della storia

John Lennon conobbe Yoko Ono a Londra, durante una mostra artistica della performer. Il musicista rimase divertito dalle opere esposte e fece in modo di conoscere l’artista. Dopo aver ottenuto il divorzio dalla prima moglie Cynthia, Lennon e Yoko Ono convolano a nozze. Unione che diventerà una delle più discusse della storia, specialmente per il rapporto quasi simbiotico dei due artisti e per la vociferata “intromissione” di Ono nella band di fama mondiale The Beatles, motivo per la quale molti fan dei baronetti si sono da sempre scagliati contro la performer.

L’unione di Lennon e Yoko darà enormi frutti sia nel mondo della musica che dell’arte, la coppia resterà insieme fino alla tragica morte del cantante. Unico momento di separazione per i due artisti avvenne intorno al 1975, quando la coppia trascurò il mondo musicale in favore dell’attivismo politico: Lennon ingaggiò una battaglia contro la propria espulsione dagli Stati Uniti mentre Yoko, depressa per la ricerca infruttuosa di sua figlia Kyoko, avuta dal regista Tony Cox, affidò gli affari di Lennon alla segretaria May Pang. Tra i due scoppierà una storia d’amore che separerà Lennon e Yoko per un anno, al termine della quale si riconcilieranno per restare insieme fino alla fine.

Yoko Ono e il rapporto con i Beatles

Il rapporto tra i Beatles e Yoko Ono fu subito oggetto di commenti, specialmente perché i Beatles non erano soliti ammettere nessuno durante le registrazioni in studio dei propri album. Lennon fu il primo ad infrangere la regola: durante le registrazioni del White Album e di Abbey Road, due degli album più importanti della produzione dei Beatles, fu chiaro che Lennon fosse completamente influenzato da Yoko, cosa che contribuì significativamente allo scioglimento della storica band.

