Il gran finale di ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’: Ospiti, scaletta e prestazioni musicali che hanno catturato il pubblico.

Nella serata di lunedì 2 giugno 2025, Il Volo ha concluso il suo show televisivo ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’ con un evento straordinario trasmesso su Canale 5. Questo spettacolo, girato nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, ha visto protagonisti i ben noti tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

L’ultima puntata ha offerto un mix di musica e narrazione, arricchito dalla presenza di ospiti speciali come Vanessa Incontrada, che ha partecipato non solo come conduttrice ma anche come interprete, regalando al pubblico una toccante performance di ‘Besame mucho’.

Ospiti e collaborazioni musicali di grande impatto

Il gran finale di ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’ ha visto una serie di collaborazioni musicali di altissimo livello. Tra gli ospiti d’eccezione, la cantante Giorgia, che ha eseguito brani iconici come ‘Oronero’, ‘Quando una stella muore’ e ‘Di sole e d’azzurro’. Anche Arisa ha regalato emozioni duettando in ‘Tu si na cosa grande’. Alessandra Amoroso ha incantato con ‘Isn’t she lovely’ e ‘Cose stupide’, mentre il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli ha collaborato con Il Volo in ‘Dicitencello vuje’. Altre performance degne di nota includono quelle di Brunori Sas, The Kolors e Mario Biondi, che hanno contribuito a rendere la serata indimenticabile.

Arisa – www.notiziemusica.it

Un successo di ascolti e una chiusura trionfale

Lo show, ideato da Michele Torpedine e diretto da Luigi Antonini, ha raccolto consensi dal pubblico televisivo italiano. La prima puntata ha registrato un notevole successo, con un 21.37% di share e 2.683.000 telespettatori. Sebbene il secondo appuntamento abbia visto un leggero calo a 2.170.000 spettatori e uno share del 16.6%, l’entusiasmo degli spettatori per la serata finale è stato palpabile. Questo evento conclusivo ha consolidato la posizione di Il Volo come uno dei gruppi più amati del panorama musicale italiano, offrendo uno spettacolo che ha saputo unire tradizione e innovazione.