Francesco Renga: ecco la scaletta del tour 2025 “Angelo-Venti”

Per festeggiare i 20 anni di “Angelo”, Francesco Renga ha annunciato un tour per il 2025: scopriamo le date e la scaletta delle canzoni.

Nel 2025 “Angelo” di Francesco Renga compie 20 anni. Per festeggiare il suo intramontabile capolavoro, con cui si aggiudicò la vittoria di Sanremo 2005, il cantante ha annunciato un tour che si intitola proprio “Angelo-Venti“. La tournée inizierà a fine maggio e toccherà moltissime città italiane: scopriamo quali saranno le tappe e la probabile scaletta delle canzoni.

“Angelo-Venti”: le date del tour

“Angelo”, oltre ad essere uno dei pezzi più apprezzati da pubblico e critica della discografia di Francesco Renga, rappresenta un punto fermo nella sua carriera. A 20 anni di distanza dalla sua vittoria a Sanremo, l’artista ha deciso di intraprendere un tour commemorativo, con una serie di concerti che attraverseranno l’Italia per tutta l’estate del 2025.

La data zero è prevista per il 31 maggio a Piazza Armerina, in Sicilia, poi il tour vedrà Francesco Renga esibirsi in alcune delle località più pittoresche e significative d’Italia. Ecco tutte le date in programma:

31 Maggio – Piazza Armerina (EN) – Piazza della Cattedrale

1 Giugno – Floridia (SR) – Piazza del popolo (ingresso libero)

8 Giugno – Ravarino (MO) – Giugno Ravarinese

21 giugno – Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori

27 Giugno – Oristano – Piazza Cattedrale

12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero

17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo

25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli

14 Agosto – Teora (AV) – Piazza Largo Europa (ingresso libero)

17 agosto – Castel di Sangro (AQ) Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo

22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest

04 settembre – Brescia – Brescia Summer Music

6 Settembre – Campanedda (SS) – Piazza Santa Maria

20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, Palaterni

La scaletta delle canzoni

“Angelo-Venti” non celebrerà solo il successo di “Angelo” ma anche delle numerose hit che hanno scandito la carriera dell’artista fino ad oggi. Per questo motivo, nonostante la scaletta ufficiale non sia ancora stata comunicata, è quasi certo che Francesco Renga porterà sul palco queste canzoni: