Francesca Michielin racconta dell’incomprensione con Alberto Angela e i motivi dietro l’esclusione dalla sua vita, rivelando di essere stata bloccata su WhatsApp.

Nel mondo della musica e dello spettacolo, le interazioni tra artisti e personalità pubbliche spesso sfuggono al controllo, sfociando in fraintendimenti che diventano virali. Questo è esattamente ciò che è successo tra Francesca Michielin e Alberto Angela.

Durante un episodio del podcast Tintoria, la cantante ha svelato un curioso aneddoto riguardante un’incomprensione con il celebre divulgatore scientifico, che l’ha portata ad essere bloccata su WhatsApp. La storia, che ha coinvolto una foto virale e un messaggio dal doppio senso, ha generato molta curiosità tra i fan e il pubblico, portando Angela a rispondere con ironia sui social media.

Una coperta e una foto virale: la scintilla dell’incomprensione

Francesca Michielin ha condiviso con il pubblico del podcast Tintoria un episodio che ha avuto inizio con un regalo di compleanno alquanto insolito: una coperta con il volto di Alberto Angela stampato sopra. La cantante ha postato una foto in cui appariva mentre si riposava sotto quella coperta, foto che, a sua insaputa, sarebbe diventata virale.

Rai ‘Stanotte a Milano’ con Alberto Angela – notiziemusica.it

“Non lo so, lui semplicemente ha smesso di rispondermi su WhatsApp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia”, ha raccontato Michielin. Questa situazione ha fatto credere alla cantante di essere stata bloccata dal divulgatore. Il proliferare della foto sui social ha probabilmente causato un certo disagio ad Angela, lasciando Michielin a chiedere pubblicamente scusa ogni volta che ne ha avuto l’opportunità.

Un messaggio frainteso e il blocco su WhatsApp

Oltre alla questione della coperta, un altro episodio ha contribuito al presunto blocco. Durante un’intervista a Stasera c’è Cattelan nel 2022, Michielin ha ricordato di aver incontrato Angela nei suoi uffici a Roma, dove si erano scambiati i numeri di telefono. Successivamente, la cantante ha inviato un messaggio che recitava: “So che spesso parti per delle campagne di scavi, mi piacerebbe andare a fondo con te nel continente africano”.

Solo dopo l’invio si è resa conto del potenziale doppio senso del testo. Il divulgatore non ha mai risposto e poco dopo, la sua immagine profilo su WhatsApp è scomparsa, portando Michielin a supporre di essere stata bloccata.

La risposta di Alberto Angela e la risoluzione del malinteso

Nonostante il presunto blocco, la situazione sembra non aver lasciato alcun rancore. In risposta alla diffusione della storia, Alberto Angela ha utilizzato Twitter per chiarire la sua posizione con un commento ironico: “Francesca e Alessandro: sbloccati sempre… tutti e due!”.

Questo messaggio ha suggerito che il blocco potrebbe essere stato un semplice malinteso, facendo sorridere i fan di entrambi. L’episodio ha dimostrato come, anche tra i personaggi pubblici, le incomprensioni possono nascere da situazioni inaspettate, ma è anche un esempio di come l’ironia e la leggerezza possano aiutare a superare tali impasse.