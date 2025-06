Il ritorno dei Dirotta Su Cuba: 30 anni di successi celebrati con un tour e una riedizione speciale del loro primo album.

Da trent’anni Dirotta Su Cuba rappresenta un pilastro del panorama musicale italiano, e per celebrare questo importante anniversario, la band fiorentina ha deciso di lanciare una riedizione in vinile colorato del loro primo album omonimo. Pubblicato per la prima volta nel 1995, il disco ha segnato l’inizio di una carriera ricca di successi, trainata da hit come “Gelosia” e “Solo Baci”.

Oggi, grazie alla riedizione curata dalla Warner Music Italy, i fan possono rivivere l’emozionante debutto della band con una nuova veste grafica arricchita da gadget esclusivi. Inoltre, i Dirotta Su Cuba tornano anche sul palco con il “Let’s Celebrate Tour II”, un viaggio musicale che attraversa l’Italia per far risuonare le note del loro storico album.

Un nuovo inizio con il vinile colorato: il ritorno alle origini di Dirotta Su Cuba

La riedizione del primo album dei Dirotta Su Cuba in vinile colorato non è solo un’operazione nostalgia, ma un’opportunità per riscoprire un pezzo fondamentale della musica italiana. Pubblicato originariamente il 21 aprile 1995 per la CGD, l’album è stato un vero e proprio fenomeno del acid jazz italiano, con brani che hanno scalato le classifiche radiofoniche.

Esibizione a Leinate dei Dirotta su Cuba – notiziemusica.it

La nuova edizione, disponibile nei negozi e online, comprende un vinile di colore arancione, copertina e libretto originali, foto inedite e gadget esclusivi, il tutto distribuito dalla Warner. Un omaggio perfetto per i fan di lunga data e una scoperta stimolante per le nuove generazioni.

Simona Bencini: una voce iconica e un’avventura musicale lunga tre decenni

Simona Bencini, frontwoman dei Dirotta Su Cuba, ha raccontato quanto l’esperienza con la band abbia inciso sulla sua carriera e vita personale. “Dirotta su Cuba mi ha dato un’identità, come cantante e come artista”, ha dichiarato, evidenziando come l’avventura con il gruppo le abbia permesso di crescere sia artisticamente che personalmente. La Bencini è entrata nei Dirotta Su Cuba a soli vent’anni e da allora ha vissuto in prima persona i successi e le sfide di una carriera musicale che dura da oltre tre decenni. La sua voce inconfondibile continua a essere il cuore pulsante della band, portando avanti il loro inconfondibile stile funky.

Let’s Celebrate Tour II: una nuova occasione per vivere il funky italiano dal vivo

Oltre alla riedizione del vinile, i Dirotta Su Cuba celebrano i loro trent’anni di carriera con il “Let’s Celebrate Tour II”, una serie di concerti in tutta Italia. La prima data si è tenuta al Blue Note di Milano, e il tour continuerà con tappe in città come Roma, Isola d’Elba e Manduria. Questa tournée offre ai fan l’opportunità di rivivere dal vivo l’album che li ha resi celebri, proponendo un’esperienza musicale che ha aperto la strada al funky italiano. Un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nuovamente nelle atmosfere che hanno fatto la storia di una delle band più iconiche del nostro paese.