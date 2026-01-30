Il carismatico Dave Grohl conferma che la leggendaria band Foo Fighters ha completato un nuovo album e anticipa un ritorno in Australia prima della fine del 2026.

Un weekend memorabile ha visto i Foo Fighters esibirsi in Tasmania, dove il frontman Dave Grohl ha svelato una notizia attesissima: la band ha completato un nuovo album. Durante l’unico concerto australiano, Grohl ha condiviso con il pubblico che il nuovo lavoro è pronto, segnando così il primo seguito dell’acclamato But Here We Are del 2023.

L’esibizione a Launceston ha attratto un folto pubblico ed è stata un evento emozionante, ricordando il forte legame del gruppo con l’Australia. Un altro highlight della serata è stato l’incontro con Brent Webb, il minatore australiano famoso per aver chiesto le canzoni dei Foo Fighters mentre era intrappolato sotto terra nel 2006.

Un concerto indimenticabile

Il concerto dei Foo Fighters all’UTAS Stadium di Launceston ha segnato il loro ritorno in Tasmania dopo oltre dieci anni. La band ha offerto un set maratona di quasi tre ore, deliziando i fan con una performance energica. Dave Grohl, noto per la sua carismatica presenza scenica, ha descritto la scelta di esibirsi in Tasmania come parte del duraturo legame della band con l’Australia.

Egli ha dichiarato che “scendere fin laggiù e vivere una serata speciale è incredibile”, sottolineando il significato di questo evento per la band. Gli spettatori sono stati testimoni di un momento storico, poiché questa è stata la prima esibizione nella seconda città più grande della Tasmania.

La promessa di un nuovo album

Verso la fine del concerto, Dave Grohl ha fatto un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico: i Foo Fighters hanno appena completato un nuovo disco. Con la sua consueta enfasi, Grohl ha confermato che “potremmo avere un intero nuovo disco di c***o di canzoni che abbiamo appena finito l’altro giorno”. Inoltre, ha lasciato intendere che la band potrebbe tornare in Australia prima del suo compleanno, che cade il 14 gennaio, suggerendo un possibile ritorno entro la fine del 2026. Sebbene non siano state annunciate date ufficiali, l’anticipazione tra i fan è palpabile.

Concerto Boston Dave Grhol con i Foo Fighters – notiziemusica.it

L’eredità di Taylor Hawkins e le emozioni del pubblico australiano

Il concerto non è stato solo un’occasione per annunciare il nuovo album, ma anche un momento di riflessione emotiva. L’esibizione è stata una delle più significative in Australia dopo la scomparsa dello storico batterista Taylor Hawkins nel 2022. But Here We Are, l’undicesimo album della band, ha ricevuto ampi consensi della critica ed è stato un successo in Australia, debuttando al numero uno.

La presenza di Brent Webb sul palco ha aggiunto un ulteriore strato emotivo alla serata, ricordando un episodio che aveva toccato profondamente il pubblico australiano. La performance dei Foo Fighters in Tasmania ha dimostrato ancora una volta la loro capacità di connettersi con il pubblico, creando esperienze musicali che vanno oltre la semplice esibizione.