Eurovision Song Contest 2024: ecco tutti i finalisti

Ieri si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024: ecco gli artisti che si sono classificati alla finale.

Ieri sera, dopo la seconda semifinale, sono stati annunciati gli ultimi 10 artisti che accederanno alla fase finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Oltre ai 20 classificati, parteciperanno alla serata conclusiva anche gli artisti dei Paesi Big 5 e del Paese ospitante, la Svezia.

I Paesi già qualificati

Prima di questa serata di gara, erano già garantiti un posto nella finale i cosiddetti Big Five (Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania), insieme al Paese ospitante di quest’anno, la Svezia, e ai Paesi che hanno superato la prima semifinale.

Questi ultimi sono: Serbia, Portogallo, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo. La seconda semifinale ha visto esibirsi artisti provenienti da dieciannove Paesi, comprese performance speciali da parte di alcuni rappresentanti dei Big Five, tra cui Angelina Mango per l’Italia.

I qualificati dalla seconda semifinale

I risultati di questa seconda sera hanno portato alla qualificazione di altri 10 Paesi, che hanno dimostrato di avere quel qualcosa in più per conquistare il pubblico e garantirsi un posto nella finale. Questi sono:

Lettonia: Dons con “Hollow”

Austria: Kaleen con “We Will Rave”

Paesi Bassi: Joost Klein con “Europapa”

Norvegia: Gåte con “Ulveham”

Israele: Eden Golan con “Hurricane”

Grecia: Marina Satti con “Zari”

Estonia: 5Miinust & Puuluup con “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Svizzera: Nemo con “The Code”

Georgia: Nutsa Buzaladze con “Fire Fighter”

Armenia: Ladaniva con “Jako”

I Paesi esclusi

Eurovision 2023

Nonostante l’impegno e la qualità delle esibizioni, alcuni Paesi non sono riusciti a ottenere un punteggio sufficiente per accedere alla finale. Questi includono Malta, Albania, Repubblica Ceca, Danimarca, San Marino e Belgio. La competizione, come sempre, è stata accesa e lasciare fuori anche solo un artista non è mai una scelta facile.