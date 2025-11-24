Eros Ramazzotti celebra quarant’anni di carriera con un nuovo album in doppia versione linguistica e un tour mondiale che toccherà trenta paesi.

Dopo tre anni di attesa, Eros Ramazzotti torna sulla scena musicale con un nuovo album intitolato Una Storia Importante / Una Historia Importante, disponibile dal 21 novembre. Il progetto celebra i quarant’anni dalla sua iconica performance al Festival di Sanremo e presenta collaborazioni con artisti di spicco come Alicia Keys, Andrea Bocelli e molti altri. Il disco, pubblicato in doppia versione italiana e spagnola, segna un ritorno in grande stile per il cantautore romano, che si prepara anche a un tour mondiale che attraverserà trenta paesi, a partire dal 2026.

Uno degli aspetti più entusiasmanti del nuovo album di Eros Ramazzotti sono sicuramente i featuring di alto profilo. Tra i nomi di spicco troviamo Alicia Keys, che ha prodotto e partecipato alla nuova versione del brano L’Aurora.

La star americana, vincitrice di diciassette Grammy Awards, ha impreziosito il pezzo con un duetto che mette in risalto le voci dei due artisti, trasformandolo in un dialogo musicale. Oltre a Alicia Keys, l’album vede la partecipazione di artisti come Andrea Bocelli, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Max Pezzali, e altri ancora, offrendo una vasta gamma di sonorità che arricchiscono il progetto.

Due versioni linguistiche per un pubblico globale

L’album di Ramazzotti offre due versioni distinte: una in italiano e una in spagnolo, ampliando così il suo pubblico internazionale. La tracklist delle due versioni presenta delle differenze significative, con brani esclusivi e featuring variabili a seconda della lingua.

Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo 2024

Per esempio, nella versione italiana troviamo Un’emozione per sempre in collaborazione con Ultimo, mentre nella versione spagnola questo brano vede la partecipazione di Kany García. Questa scelta di rilasciare un album in doppia versione linguistica dimostra la volontà di Ramazzotti di abbracciare un’audience globale e di celebrare la sua carriera internazionale.

Un tour mondiale per celebrare una carriera leggendaria

In concomitanza con il lancio del nuovo album, Eros Ramazzotti ha annunciato un tour mondiale che partirà da Parigi il 14 febbraio 2026. Il tour, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, porterà il cantautore in trenta paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina. Gli appassionati italiani attendono con ansia il ritorno di Ramazzotti negli stadi del paese, previsto a partire dal 6 giugno 2026.

La data zero si terrà al PalaUnical di Mantova l’11 febbraio, con i biglietti disponibili dalle ore 18 del 21 novembre. Questo tour non sarà solo un’opportunità per i fan di ascoltare dal vivo i nuovi brani, ma anche un tributo ai suoi quarant’anni di carriera musicale.