Elodie “mi fermo”, ma annuncia il tour 2027: le date in programma

Elodie ha rivelato di volersi fermare per un po’ ma ha già annunciato un tour nel 2027: scopriamo tutte le date in programma.

Durante l’ultima data del suo tour al Palazzo dello Sport a Roma, Elodie ha sorpreso i fan rivelando l’intenzione di fermarsi per tutto il 2026. L’artista però ha già programmato il suo ritorno e dal palco della capitale ha annunciato la sua prossima tournée nel 2027. Scopriamo tutti i dettagli e le date di questi imperdibili appuntamenti!

Elodie: un annuncio che ha sorpreso i fan

“Grazie veramente di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore e adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa” – ha rivelato Elodie ai fan al termine del suo concerto al Palazzo dello Sport. La cantante ha poi aggiunto: “Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco e non vedo veramente l’ora di tornare da voi e posso già dirvi che torno nel 2027”.

Elodie vacanze di lusso-notiziemusica.it

Chi desidera acquistare i biglietti per il prossimo tour della cantante dovrà attendere le ore 14 di mercoledì 10 dicembre. Le prevendite saranno disponibili sul sito di Vivo Concerti, mentre la vendita dei biglietti non acquistabili online inizierà lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 11. Come sempre, gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per l’acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti di vendita autorizzati indicati nei comunicati ufficiali.

Le date del tour 2027

I concerti si svolgeranno in location emblematiche del panorama musicale italiano, garantendo una copertura di tutto il territorio nazionale. Da Ancona a Bologna, passando per Roma, Napoli, Bari, Milano e Firenze, ogni appuntamento del tour 2027 rappresenterà un’opportunità unica per vivere da vicino le emozioni che solo Elodie sa regalare.

Ecco tutte le date in programma: