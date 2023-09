Elisa torna in concerto a Milano con la special night: due date per la cantante di Monfalcone al Forum di Assago.

La serata speciale di Elisa con i suoi fan per festeggiare al meglio il prossimo Natale non sarà solo una. Raddoppiano gli appuntamenti della cantautrice di Monfalcone in quel di Milano nel mese di dicembre.

Una notizia straordinaria che ha entusiasmato tutti gli amanti della sua straordinaria musica, considerando che il concerto già annunciato alcune settimane fa era andato sold out nel giro di poche ore. Ma quale sarà la nuova data già ufficializzata in questi giorni? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elisa special night: la nuova data a Milano

Come per la prima data, anche questa seconda è in programma a Milano. O meglio ad Assago, al Mediolanum Forum. La cantautrice regalerà diverse ore di magica musica ai suoi fan all’interno di un palazzetto storico, uno dei più importanti nel nostro paese.

Elisa Toffoli

Alla data del 16 dicembre, già sold out, si aggiunge dunque anche quella del 15 dicembre, con biglietti in vendita in presale dal 26 settembre e in general sale dal 27 settembre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Lo spettacolo di Natale di Elisa

Ad annunciare questa seconda data milanese è stata la stessa cantautrice attraverso un post pubblicato sui social network: “Doveva essere davvero una, special, night. Ma ci avete travolto d’affetto e i biglietti sono finiti in quattro ore. Saranno due, a questo punto, serate indimenticabili“.

Con questa doppia serata, denominata An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only, la cantautrice di Monfalcone regalerà ai suoi fan emozioni uniche in vista delle festività natalizie. Nella scaletta non mancheranno ovviamente tanti brani dedicati proprio al Natale, oltre a numerosi ospiti e amici per rendere l’evento ancora più indimenticabile.

In aggiunta a tutto questo, la cantautrice avvierà con questi due concerti una raccolta fondi per piantare alberi in tutta Italia e contribuire a combattere la crisi climatica che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Di seguito l’annuncio:

