Cosmo torna sulla scena musicale con un nuovo album che esplora gli anni ’80 italiani attraverso un viaggio sonoro innovativo e creativo.

Il cantautore Cosmo ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, La fonte, previsto per il 17 aprile sotto l’etichetta Columbia Records – Sony Music Italy/42Records. Dopo due anni dal suo ultimo lavoro, Sulle ali del cavallo bianco, Cosmo ritorna con un progetto che promette di sorprendere i fan con un’immersione nelle sonorità pop italiane degli anni ’80.

Il singolo di lancio, Ciao, già disponibile, anticipa il tema dell’album, esplorando l’accettazione del dolore come strada verso la guarigione. Il brano è stato concepito durante una sessione di lavoro in studio, dove una nuova intuizione sonora ha dato vita a un territorio musicale inedito. Il videoclip di Ciao, diretto da Studio900, amplifica l’intensità emotiva del brano, offrendo un’anteprima dell’immaginario dell’album.

Il viaggio sonoro di Cosmo

Il singolo Ciao di Cosmo è un esempio emblematico di come la musica possa trasformarsi in un viaggio emotivo e creativo. Durante la prima sessione di registrazione, Cosmo ha esplorato nuovi accordi che lo hanno condotto verso un immaginario pop italiano anni ’80. “Il brano racconta l’accettazione del dolore come unico modo per superarlo”, ha dichiarato il cantautore, sottolineando come la magia della musica sia stata la chiave per dare vita a un nuovo disco. La collaborazione con Studio900 per il videoclip di Ciao aggiunge una dimensione visiva al brano, offrendo un’esperienza immersiva che riflette l’essenza di La fonte.

Collaborazione artistica tra Cosmo e Not Waving: un sodalizio musicale sempre più forte

Il nuovo album La fonte è il risultato di una collaborazione artistica tra Cosmo e Alessio Natalizia, noto come Not Waving. Questo progetto rappresenta il secondo capitolo del loro sodalizio musicale, iniziato con Sulle ali del cavallo bianco. Scritto, prodotto e suonato insieme, il lavoro di Cosmo e Not Waving si distingue per l’innovazione e l’evoluzione sonora. L’album è una testimonianza della loro affinità artistica e della capacità di trasformare intuizioni sonore in esperienze musicali uniche.

Disponibilità e formati del nuovo album: un’offerta variegata per i fan

La fonte è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard). Questa varietà di opzioni offre ai fan l’opportunità di scegliere il formato che meglio si adatta alle loro preferenze, arricchendo l’esperienza di ascolto con elementi visivi e collezionabili. Con l’uscita di La fonte, Cosmo si prepara a conquistare nuovamente il panorama musicale, offrendo un’opera che promette di essere un punto di riferimento per gli amanti del genere.