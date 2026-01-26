La sedicesima puntata di Amici 25: eliminazioni, nuove entrate e performance indimenticabili nel cammino verso il serale.

Nella sedicesima puntata di Amici 25, il talent show di Maria De Filippi, si avvicina sempre più il serale e le dinamiche all’interno della scuola si fanno intense. L’eliminazione di Pierpaolo dalla squadra di Veronica Peparini ha segnato un momento di svolta, mentre nuovi talenti come Simone e Giulia hanno fatto il loro ingresso, pronti a mettersi alla prova davanti ai professori e al pubblico.

La gara di ballo e quella di canto hanno visto esibizioni sorprendenti, con Michele che ha chiuso la competizione canora con una performance di alto livello, mentre Simone ha conquistato la vetta nella gara di ballo. Ospiti speciali come i Modà con Bianca Atzei hanno arricchito ulteriormente la serata, accendendo i riflettori su una puntata ricca di emozioni e colpi di scena.

Eliminazioni e nuovi ingressi per la squadra di Veronica Peparini.

La sedicesima puntata di Amici 25 ha portato svolte significative nella squadra di Veronica Peparini. L’eliminazione di Pierpaolo, deciso dalla stessa Peparini dopo essere finito nuovamente in fondo alla classifica di ballo, ha messo in luce le difficoltà degli allievi nel mantenere il proprio posto nella scuola. Ma la scena è stata subito riempita da due nuovi allievi, Simone e Giulia, che si sono aggiunti alla squadra, pronti a dimostrare il loro talento. La presenza di nuove energie e la pressione dell’eliminazione hanno creato un’atmosfera elettrizzante, spingendo tutti gli allievi a dare il massimo per proseguire il loro percorso verso il serale.

Performance stellari e sorprese nella gara di canto.

La gara di canto della sedicesima puntata ha visto una giuria d’eccezione composta da Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino. Riccardo ha aperto la competizione con la sua interpretazione di “Per due come noi” di Olly, ma è stato Opi a sorprendere tutti con la sua emozionante esibizione di “Portami via” di Fabrizio Moro, che ha toccato il cuore dell’interprete stesso. Anche Michele ha lasciato il segno con “Sign of the Times” di Harry Styles, guadagnandosi il primo posto in classifica. La classifica finale ha però riservato sorprese, come il quinto posto di Opi e l’ultimo di Angi, costretto a prepararsi per una sfida imminente.

La gara di ballo: nuovi talenti e sfide accese.

Fabrizio Mainini e Garrison hanno giudicato la competizione di ballo, che ha visto il debutto di Simone, il nuovo allievo di Veronica Peparini. Nonostante fosse la sua prima esibizione, Simone ha dimostrato di avere un’attitudine giusta, conquistando il primo posto in classifica. Kiara, la new entry canadese, ha continuato a brillare con la sua energia e carisma. Tuttavia, non tutti hanno ottenuto i risultati sperati: Maria Rosaria e Alex si sono trovati in difficoltà, indossando la maglia rossa della sfida. La competizione si fa sempre più intensa, con ogni allievo che lotta per migliorare e rimanere nella scuola di Amici.