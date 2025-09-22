Con Jovanotti e Tiziano Ferro come testimoni e artisti, Emiliano Segatori e Marina hanno vissuto una giornata piena di sentimenti ed espressioni artistiche.

Nel cuore della Toscana, precisamente a Cortona, si è svolto un matrimonio unico nel suo genere, trasformandosi in un evento che ha saputo fondere l’amore e la musica in maniera magistrale. Il 20 settembre, Emiliano Segatori, figura notevole nel panorama musicale italiano per il suo ruolo di assistente artistico di Jovanotti e collaboratore di Tiziano Ferro, ha detto il fatidico “sì” alla sua compagna Marina. La cerimonia, già carica di emozione, è stata arricchita da un gesto sorprendente: Jovanotti e Tiziano Ferro hanno offerto agli ospiti un concerto improvvisato, iniziando una serata che sarebbe diventata indimenticabile per tutti i presenti.

Il rito delle nozze

L’inizio delle celebrazioni è stato segnato da un momento particolarmente toccante quando Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, ha officiato il matrimonio indossando la fascia tricolore, dimostrando un legame profondo con la coppia. Emiliano Segatori, oltre a essere un assistente artistico di spicco, si è rivelato circondato da amicizie profonde nel mondo della musica, un dettaglio che ha aggiunto un valore sentimentale già alto.

Una serata in musica

La sorpresa maggiore è arrivata dopo il banchetto nuziale. Jovanotti e Tiziano Ferro hanno trasformato la sala in un palcoscenico per un mini-concerto privato, esibendosi in un duetto che ha radunato i successi più amati dei due artisti. Con Lorenzo alla chitarra e Tiziano al microfono, hanno offerto reinterpretazioni uniche di brani come “Penso positivo”, “Ragazzo fortunato”, “Sere nere”, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. Anche un tributo a Raf, collega e amico di Segatori, ha trovato spazio in questa esibizione, nonostante l’assenza dell’artista, impegnato altrove.

Tiziano Ferro credit Walid Azami

L’eco sui social

Non è mancato l’elemento social: Saturnino, storico bassista di Jovanotti, si è cimentato come DJ, animando ulteriormente la festa mentre gli ospiti immortalavano il momento con i loro smartphone. La magia di quella sera si è diffusa rapidamente sui social network, suscitando l’ammirazione e un pizzico di invidia da parte di chi avrebbe desiderato essere lì o poter avere un duo d’eccezione a propria disposizione per un evento tanto speciale.

I video hanno scatenato l’invidia di migliaia di utenti: molti hanno commentato di voler lo stesso duo d’eccezione per il proprio matrimonio: «Ma quanto costa averli come cantanti al matrimonio?», si chiede qualcuno.

Questo matrimonio ha dimostrato come la musica possa elevare e trasformare momenti importanti della nostra vita, creando ricordi che rimarranno impressi per sempre non solo nei cuori degli sposi, ma anche in quelli di tutti gli ospiti fortunati.