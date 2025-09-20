Bianca Balti si apre sulla sua battaglia con la depressione e il percorso di guarigione attraverso una nuova piattaforma di scrittura.

Bianca Balti, nota top model italiana, ha scelto di condividere un capitolo intimo della sua vita tramite Substack, una piattaforma di scrittura che le permette di esprimere i suoi pensieri più personali. All’età di 41 anni, Balti si è allontanata dai social media per affrontare un periodo di depressione causato da una serie di eventi complessi, tra cui la malattia e i cambiamenti nella sua vita familiare. Attraverso un racconto sincero e dettagliato, ha illustrato il suo viaggio verso la guarigione, sottolineando l’importanza di prendersi cura di se stessi e di ripristinare l’equilibrio mentale e fisico.

L’abbandono di Instagram

Bianca Balti ha spiegato le ragioni dietro il suo temporaneo allontanamento da Instagram, piattaforma su cui non pubblicava dal 10 giugno. Ha descritto come la sua estate si sia rivelata diversa rispetto alle aspettative di relax e guarigione dopo un inverno difficile segnato da “cancro, chemio, paura di morire”. Il trasferimento della figlia Matilde a New York, un’estate trascorsa senza la compagnia dei suoi amici e del suo compagno, hanno contribuito a una crescente senso di solitudine e disillusione. “Le aspettative sono risentimenti premeditati”, ha scritto, riflettendo su come i piani immaginati siano svaniti lasciando spazio a un senso di vuoto.

Il percorso di accettazione e la riscoperta di se stessa

Durante il suo soggiorno in Sardegna, Balti si è trovata a confrontarsi con sentimenti di inadeguatezza e sconforto. Ha raccontato di serate trascorse nel suo locale preferito, sentendosi fuori posto e incapace di ricreare le gioie della scorsa estate, definita “la migliore estate della mia vita”. La depressione si è manifestata con difficoltà ad alzarsi dal letto e un costante confronto con il passato. L’assenza delle figlie e il confronto con la vita prima del cancro hanno alimentato un senso di perdita e tristezza, portandola a cercare un nuovo percorso di guarigione.

Un ritorno alla stabilità e alla cura personale

La modella ha trovato supporto nel suo compagno Alessandro, che l’ha incoraggiata a riprendere il contatto con la sua psicologa oncologica e a rivalutare le sue abitudini di salute, tra cui l’uso dei cerotti agli estrogeni. Ha intrapreso un programma di terapie settimanali e attività fisica, come il Pilates, per recuperare il suo equilibrio. Ha anche sottolineato l’importanza di stabilire una routine alimentare sana e di semplificare la propria vita, riducendo gli impegni lavorativi. Nel suo racconto, Balti ha enfatizzato come la depressione possa far sentire una persona isolata e vulnerabile, ma anche come sia possibile emergere da questo stato attraverso l’amore e il supporto degli affetti più stretti.

Bianca Balti continua il suo viaggio verso la guarigione, rimanendo grata per le piccole gioie quotidiane e per il supporto delle persone care. La sua testimonianza su Substack esprime il desiderio di affrontare la depressione con autenticità, senza nascondersi dietro immagini perfette sui social media. “Per ora, scriverò qui”, conclude, lasciando aperta la possibilità di un ritorno a Instagram quando sarà il momento giusto.