Dopo la data zero di Ancona del 12 novembre, Coez ha conquistato Roma con due concerti sold out al Palazzo dello Sport il 14 e 15 novembre.

Il 1998 Tour, prodotto da Vivo Concerti, conta 10 date nei principali palazzetti italiani e ha già superato quota 60.000 biglietti venduti, con diverse tappe completamente esaurite.

Il cantautore romano torna a calcare i palchi dei grandi spazi italiani portando dal vivo le sue hit più amate e i brani del suo ultimo album, 1998, uscito lo scorso giugno. Lo spettacolo rappresenta un perfetto equilibrio tra energia e introspezione, elementi che da sempre caratterizzano il suo stile unico nel panorama del cantautorato italiano contemporaneo.

Le prossime tappe del tour

Dopo il doppio appuntamento romano, il tour proseguirà toccando le principali città italiane:

20 novembre – Napoli, Palapartenope

– Napoli, Palapartenope 22 novembre – Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

– Bari, Palaflorio (SOLD OUT) 29 novembre – Torino, Inalpi Arena

– Torino, Inalpi Arena 1 e 2 dicembre – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 6 dicembre – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 8 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport (gran finale)

Ogni serata si apre con Lamante, opening act fisso del tour.

L’album 1998: un viaggio negli anni ’90

Il settimo album in studio di Coez rappresenta un ritorno alle origini, attingendo dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90. Il disco racchiude la fusione perfetta tra intimità e malinconia, con influenze pop e urban che hanno reso l’artista un punto di riferimento nel panorama musicale italiano.

L’album include i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody, ed è disponibile in CD (anche autografato) e in tre edizioni vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.

Coez

Uno show visivamente coinvolgente

La scenografia del tour riprende l’immaginario visivo dei videoclip Mr. Nobody e Ti manca l’aria. Il palco è dominato da undici televisori anni ’90, tra schermi sospesi e poggiati a terra, affiancati da piccole TV a tubo catodico: un omaggio estetico al mondo analogico perfettamente in linea con l’atmosfera dell’album.

La componente visiva è curata dalla regia live, che sfrutta glitch, distorsioni e interferenze per ricreare le suggestioni delle televisioni dell’epoca, immergendo il pubblico in un’esperienza sensoriale completa.

La band

Sul palco, Coez è accompagnato da una band di cinque elementi:

Orang3 – Direzione musicale, basso e synth bass

Valerio Smordoni – Tastiere

Alessandro Lorenzoni – Chitarre

Giuseppe D’Ortona (Passerotto) – Batteria

Matteo Montalesi (Esseho) – Chitarre e synth



Con 64 dischi di platino e 23 dischi d’oro all’attivo, Coez si conferma uno degli artisti più amati e di successo della scena musicale italiana. Il sold out di diverse date del tour è l’ennesima conferma del legame speciale che lo unisce al suo pubblico.