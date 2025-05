Chi sono i Fuckyourclique, il gruppo che ha collaborato con Fedez

Fuckyourclique: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla band che non ha potuto cantare con Fedez a Sanremo.

Per i più giovani sono, ormai da anni, un punto di riferimento nella scena musicale romana. Per il grande pubblico sono diventati famosi soprattutto nel 2025, quando sembrava potessero cantare con Fedez a Sanremo, salvo poi essere esclusi a causa di contenuti un po’ troppo espliciti di alcuni loro testi. Stiamo parlando dei Fuckyourclique, uno dei collettivi più bizzarri della musica italiana. Scopriamo insieme alcune curiosità su di loro e sulla loro carriera.

Chi sono i Fuckyourclique: membri e carriera

I Fuckyourclique sono un collettivo formatosi a Roma, nel 2018. Attualmente ne fanno parte Disa (cantante e autore dei testi), Kimyo (cantautore) e Pupis (cantante e performer). La loro carriera comincia con la pubblicazione di alcuni brani su SoundCloud. Grazie al loro stile e ai temi toccati riescono immediatamente ad attirare le attenzioni del pubblico, dando vita addirittura a un festival a Roma che li vede protagonisti: il Fuckyourparty.

concerto – notiziemusica.it

Successivamente continuano a lavorare nell’ombra, tornando a farsi sentire solo saltuariamente, per progetti particolari, come un remix di Say So di Doja Cat.

Nel 2022 si fanno apprezzare con Vai Disa per un remix di Edamame, brano di bbno$, con tanto di video ispirato al film The Wolf of Wall Street. Un audio di questo singolo entra in tendenza su TikTok, permettendo loro di avere nuovamente un successo straordinario di pubblico.

A giugno dello stesso anno suonano all’after party del concerto degli Psicologi al Rock in Roma, e per l’occasione lanciano un nuovo brano, intitolato proprio Rock in Roma, che diventa virale su Spotify. Grazie anche a questo successo, nei mesi successivi presentano in anteprima live il brano La canzone della sbo**a, canzone che gli permette di farsi conoscere da un pubblico ancora più ampio, garantendogli milioni di ascolti.

Cosa fanno oggi i Fuckyourclique

L’anno della consacrazione a livello nazionale, per i Fuckyourclique, è stato il 2025. Inizialmente il collettivo è stato infatti scelto da Fedez per la serata dei duetti di Sanremo. Insieme avrebbero dovuto presentare una cover di BoyBand dei Velvet. Tuttavia, i FYC sono stati esclusi, probabilmente da Carlo Conti, a causa del linguaggio esplicito utilizzato in alcuni brani.

L’esclusione ha destato un clamore piuttosto evidente, soprattutto sui social, dando vita a un vero e proprio movimento di protesta, sintetizzato dall’hashtag #Freesbo**a. Subito dopo il clamore, il collettivo si è però preso la propria ‘rivincita’, dando alle stampe il 28 febbraio il primo album in studio, Scusate il ritardo, una raccolta di vecchi successi e brani inediti.

Sai che…

– Al Fuckyourparty hanno suonato artisti come FSK, Rosa Chemical e Psicologi.

– Si sono esibiti in diversi fetival importanti, tra cui il Nameless Music Festival nel 2023.

– Hanno pubblicato anche un brano intitolato Virginia Raggi e ispirato all’ex sindaca di Roma.

– Su Instagram i Fuckyourparty hanno un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Fuckyourclique, ecco una playlist presente su Spotify: