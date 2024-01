Scopri alcune delle canzoni dedicate alla Befana che puoi ascoltare in compagnia dei più piccoli.

La Befana vien di notte, dice una famosa filastrocca, per portare a cavallo della sua scopa dolci e regali per tutti i bambini. L’Epifania, dal greco “apparizione divina” in riferimento all’apparizione di Gesù alla visita dei Re Magi, è celebrata nel Cristianesimo occidentale il giorno del 6 gennaio e simboleggia la fine delle festività legate al periodo natalizio.

La figura mitologica della Befana deriva invece al culto della dea Diana nella tradizione pagana degli antichi romani. Le sembianze di un’anziana brutta e vecchia, che non appartengono alla figura della dea, furono poi introdotte dalla Chiesa Cattolica nel periodo dell’Alto Medioevo per condannare i riti propiziatori pagani.

Canzoni da ascoltare per l’Epifania

Iniziamo dalla canzone della Befana per eccellenza, “La Befana vien di notte“, che nel corso degli anni è stata cantata da adulti e bambini in moltissime varianti. Ascolta questa!

“La Befana Trullallà” è stata incisa da Morandi nel 1978, ed è stata utilizzata come sigla di 10 Hertz di Rai 1, programma condotto dal cantante stesso. Eccola!

“La Befana quatta quatta” è tra le filastrocche più conosciute che sono dedicate alla figura della Befana. Puoi ascoltarla qui.

Ti proponiamo anche quella della “La Befana innamorata”, sempre apprezzata dai più piccoli, e “Il blues della Befana“, che puoi trovare di seguito.

Del gruppo musicale Le-Li è invece il brano folk “Alla Befana“, contenuto nel “Black Album” del 2011. Un lato del disco si presenta in italiano e l’altro in inglese, ma contiene anche anche una canzone in francese. In questo caso la Befana è presentata come una salvatrice. Ascolta!

4tu, nome d’arte del cantautore veneziano Fortunato Cacco, nel 2019 ha invece pubblicato una canzone, che ti proponiamo di seguito, dal titolo “La Befana è della Marvel“.

Riproduzione riservata © 2024 - NM