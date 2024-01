In attesa dell’inizio del Festival, diamo uno sguardo ai cachet di conduttori, cantanti in gara ed ospiti.

Siamo sempre più vicini all’inizio del Festival della canzone italiana per eccellenza, che si terrà tra il 6 ed il 10 febbraio 2024. Come ogni anno cresce la curiosità, e non senza polemiche, circa i compensi stabiliti per gli ospiti, i conduttori ed i cantanti in gara. Ricordiamo che le cifre presentate di seguito sono stimate e non confermate ufficialmente.

Per l’imminente edizione di Sanremo, circola voce che la Rai abbia aumentato il budget a disposizione, il quale ammontava precedentemente intorno ai 20 milioni di euro. I pacchetti dei break pubblicitari sono messi in vendita tra i 77.900 euro per quelli della tarda notte, e 582.100 euro per l’anteprima. 2,38 milioni, invece, saranno utilizzati per la telepromozione del Festival.

I guadagni per i partecipanti al Festival

Amadeus, che anche quest’anno vedremo in veste di direttore artistico e conduttore, si pensa possa ricevere complessivamente un ritorno economico vicino ai 350.000 euro (circa 70.000 a serata), come per l’edizione del 2023.

Mengoni, Fiorello, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini sono gli ospiti che nel corso delle serate si alterneranno sul palco per fiancheggiare Amadeus alla conduzione, e si stima possano incassare 25.000 euro ciascuno. Al momento, nessuna indiscrezione per i cachet dei super ospiti di questa edizione, tra i quali Giovanni Allevi e Roberto Bolle.

Come ogni anno, invece, ai cantanti in gara (che per la prima volta sono trenta) è riconosciuto un indennizzo per rimborso spese di importo pari circa a 53.000 euro per l’intero progetto artistico della canzone.

Per il vincitore non sono previsti ulteriori introiti diretti, tuttavia potrà godere di un ritorno economico non indifferente, derivante le vendite discografiche, la popolarità sui social ed in tv, oltre che la partecipazione tra artisti internazionali all’Eurovisione Song Contest 2024, che avrà luogo a Malmö in Svezia.

