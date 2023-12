“50th Anniversary Collection 1973”, questo il titolo della raccolta resa disponibile in un numero limitato di copie in alcuni negozi di dischi d’Europa. Include 28 tracce.

All’inizio del mese di dicembre alcuni fan europei di Bob Dylan si sono imbattuti in una nuova uscita intitolata “50th Anniversary Collection 1973”. Il materiale non è inedito: era circolato sottoforma di bootleg e consiste in outtake in studio risalenti alle sessioni di registrazioni della colonna sonora del film “Pat Garrett & Billy the Kid” del 1973, con l’iconica “Knockin’ on Heaven’s door”.

La pubblicazione del materiale d’archivio

La pubblicazione di materiale d’archivio sta diventando pratica sempre più diffusa in Europa e negli USA: in sostanza vengono rese disponibili, in streaming o in versioni fisiche limitate, tracce audio più o meno inedite al fine di aggirare una disposizione europea in materia di diritti d’autore, appellata comunemente “use it or lose it” (letteralmente, “usa o perdi”). In base alla norma, in caso di mancato utilizzo delle tracce per oltre 50 anni, queste diventerebbero di dominio pubblico.

Cosa si trova nel disco di Bob Dylan

“50th Anniversary Collection 1973” contiene tutte tracce che già sono note al pubblico, come ad esempio la canzone “Rock Me Mama“. La registrazione incompleta di questo pezzo venne ritrovata da Ketch Secor degli Old Crow Medicine Show e poi trasformata in una traccia completa, pubblicata nel 2004 con il titolo “Wagon Wheel“. La versione originale di “Rock Me Mama“, insieme a quella di “Sweet Amarillo“, altro pezzo ripreso nel 2014 dagli Old Crow Medicine Show, è disponibile nella raccolta appena pubblicata.

“50th Anniversary Collection 1973” di Bob Dylan comprende anche una versione alternativa di “Knockin’ on Heaven’s door” e tante altre versioni di canzoni come, per fare un esempio ,“Billy surrenders” , “And he killed me too” e “Final theme”. La tracklist è disponibile su Discogs

