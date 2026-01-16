Bad Bunny sta riscrivendo la storia dei concerti con il suo tour mondiale, superando record precedenti e aprendo la strada a nuove conquiste nel panorama musicale globale.

Bad Bunny è in procinto di trasformare il suo Debí Tirar Más Fotos World Tour in un evento epocale nel mondo della musica dal vivo. Con una serie di concerti che attraversano il globo, l’artista portoricano sta già stabilendo nuovi record di incassi e affluenze. Partito a novembre 2025, il tour ha sconvolto il panorama musicale con numeri impressionanti: 7,9 milioni di dollari incassati nei primi due concerti a Santo Domingo e 12,4 milioni in Costa Rica.

Questi risultati non solo hanno superato gli artisti di spicco come Justin Bieber e Coldplay, ma hanno anche battuto i suoi stessi record precedenti. In Messico, con un incasso di 86,7 milioni di dollari, Bad Bunny ha superato le performance di Shakira, dimostrando un’influenza senza precedenti nel settore.

Record eccezionali in America Latina

Il debutto del DTMF World Tour di Bad Bunny ha già lasciato un’impronta indelebile in America Latina. Con i concerti iniziali a Santo Domingo e successivamente in Costa Rica, l’artista ha dimostrato una capacità straordinaria di attrarre enormi folle e generare incassi elevati. A Santo Domingo, ha venduto 64mila biglietti in due serate, stabilendo il record di incasso per la venue.

In Costa Rica, i numeri sono saliti ulteriormente, con 115mila biglietti venduti e un incasso di 12,4 milioni di dollari, un nuovo primato per lo Estadio Nacional di San José. Questi risultati non solo segnano un trionfo personale per Bad Bunny, ma evidenziano anche la sua crescente popolarità nel mercato latinoamericano.

Bad Bunny; PH Credits: Eric Rojas – notiziemusica.it

Città del Messico: un trionfo senza precedenti

La tappa a Città del Messico ha segnato un punto di svolta nel tour di Bad Bunny. Con otto concerti allo Estadio GNP Seguros, l’artista ha generato un incasso totale di 86,7 milioni di dollari, vendendo 518mila biglietti.

Questi numeri non solo superano quelli di Shakira, che aveva stabilito record precedenti nello stesso stadio, ma rappresentano anche un nuovo standard per gli incassi nei concerti dal vivo in Messico. Bad Bunny è così diventato il primo artista a ottenere incassi notturni a otto cifre in questa venue, dimostrando la sua capacità di attirare un pubblico vasto e appassionato.

Prospettive future e conquiste globali

Con il DTMF World Tour ancora in corso, le prospettive per Bad Bunny sembrano più che mai promettenti. L’artista ha già incassato 107 milioni di dollari nei primi 12 concerti, superando l’intero incasso della sua precedente tournée regionale.

Con il tour che si estenderà fino al 2026, toccando continenti come Australia, Asia ed Europa, ci si aspetta che continui a infrangere record e a stabilire nuovi standard nel settore. La sua capacità di attrarre fan in tutto il mondo e di generare incassi elevati posiziona Bad Bunny come una delle figure più influenti della musica contemporanea. Con ancora molti concerti davanti a lui, il DTMF World Tour promette di diventare il momento clou della sua carriera musicale.