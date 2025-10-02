Bad Bunny protagonista dell’attesissimo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl 2026, un evento che promette di unire la musica e la cultura come mai prima d’ora.

Bad Bunny, la superstar portoricana che ha conquistato il mondo della musica, sarà il protagonista dello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl 2026. Presentato da Apple Music e prodotto da Roc Nation insieme a Jesse Collins, lo show andrà in onda l’8 febbraio dal Levi’s Stadium di Santa Clara, in California.

Questo evento rappresenta un momento significativo per l’artista, che ha dichiarato: “Quello che provo va oltre me stesso. È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso per miglia, affinché io potessi entrare e segnare un touchdown… Questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia.” La performance di Bad Bunny seguirà quella di artisti come Kendrick Lamar, Usher e Rihanna, confermando la sua posizione tra i grandi della musica internazionale.

Il 2026 segnerà la seconda esibizione di Bad Bunny sul palco del Super Bowl. La prima fu nel 2020, quando fece un’apparizione memorabile al fianco di Shakira e Jennifer Lopez. Nel corso degli anni, Bad Bunny ha dimostrato una resilienza e una creatività straordinarie, pubblicando il suo sesto album da solista, Debí Tirar Más Fotos, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200.

Il 5 maggio 2025, al Metropolitan Museum of Art di New York, Bad Bunny ha preso parte al Met Gala, che quest’anno ha celebrato il tema “Superfine: Tailoring Black Style” – notiziemusica.it

Tutti i 17 brani del disco sono entrati nella Billboard Hot 100, portando il totale delle sue hit nella classifica oltre quota 100. Inoltre, ha lanciato una residency di 30 date a Porto Rico, un progetto che ha stimolato significativamente l’economia dell’isola.

La crescente influenza di Bad Bunny

Bad Bunny è riconosciuto come una delle figure centrali che hanno portato la musica in spagnolo al mercato mainstream statunitense. Ha collaborato con artisti di alto profilo come Cardi B, The Weeknd, Travis Scott e Dua Lipa, tra gli altri. Recentemente, si è anche distinto come attore in film come Happy Gilmore 2 e Caught Stealing.

Le parole di Jon Barker, vicepresidente senior della produzione di eventi globali per la NFL, confermano l’importanza di Bad Bunny: “Essendo uno degli artisti più influenti e ascoltati al mondo, la sua capacità unica di colmare le distanze tra generi, lingue e pubblici lo rende una scelta tanto naturale quanto entusiasmante per il palco dell’halftime show del Super Bowl.”

L’attesa per il Super Bowl 2026 e il ruolo di Apple Music

Il Super Bowl 2026, che andrà in onda l’8 febbraio su NBC, vedrà il settimo anno consecutivo di Roc Nation come curatore dell’halftime show. Apple Music, sponsor ufficiale dal 2023, giocherà un ruolo cruciale nell’organizzazione dell’evento.

Oliver Schusser, vicepresidente di Apple per musica, sport e Beats, ha dichiarato: “Lo spettacolo dell’intervallo è la celebrazione definitiva di musica e cultura, e pochi artisti incarnano questa fusione in modo così autentico e perfetto come Bad Bunny.” L’evento promette di essere un momento iconico per milioni di fan in tutto il mondo, celebrando la musica Latin e la sua influenza globale.