Il ritorno dei Backstreet Boys con una versione aggiornata del video di ‘I Want It That Way’ e un tour nel 2026 in Germania.

I Backstreet Boys, icone della musica pop degli anni ’90, sono tornati al centro dell’attenzione grazie al remake del videoclip della loro celebre canzone “I Want It That Way“. Pubblicato sulla loro pagina Instagram, il nuovo video ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo, riportando alla memoria le emozioni che la band aveva saputo suscitare con il brano originale.

Con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con il passato, la band ha scelto di riproporre il look e la coreografia del video originale, ambientato in un aeroporto, suscitando grande entusiasmo tra i nostalgici. Mentre i fan si godono questo tuffo nel passato, i Backstreet Boys si preparano a tornare sui palchi europei con un tour esclusivo in Germania previsto per il 2026.

Un nuovo video per un’iconica canzone

Il brano “I Want It That Way“, parte del terzo album della band “Millennium“, è stato un vero e proprio fenomeno culturale alla fine degli anni ’90. Riconosciuto per il suo ritornello accattivante e la sua melodia orecchiabile, il videoclip originale vedeva i membri della band esibirsi in abiti bianchi in un contesto aeroportuale. Questa scelta stilistica è stata mantenuta anche nel nuovo video, trasmettendo un forte senso di continuità e nostalgia.

Il remake, pubblicato su Instagram, ha ottenuto un consenso unanime dai fan, confermando l’intramontabile fascino della band. L’operazione ha riportato alla ribalta una canzone che, dopo più di due decenni, continua a suscitare emozioni e a essere amata da vecchi e nuovi ascoltatori.

Il 2026 vedrà i Backstreet Boys tornare sul palco

Oltre al remake del video, i Backstreet Boys hanno annunciato un mini tour in formula residency presso la Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Questo progetto, intitolato “Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany”, rappresenta un ritorno simbolico in un luogo che ha giocato un ruolo cruciale nei primi anni di carriera della band.

Le date, previste per il 25, 26, 27, 29 e 30 settembre, con una chiusura il 2 ottobre 2026, sono particolarmente significative poiché saranno le uniche esibizioni europee del gruppo per quell’anno. La scelta di Düsseldorf non è casuale: la città tedesca è stata una delle prime ad accogliere calorosamente i Backstreet Boys, contribuendo al loro successo iniziale. I biglietti, messi in vendita di recente, hanno già suscitato enorme interesse tra i fan desiderosi di rivivere l’energia dei loro concerti dal vivo.

Un legame duraturo con i fan

Dal loro esordio nel 1993, i Backstreet Boys hanno conquistato il mondo con le loro melodie indimenticabili e le loro performance coinvolgenti. Composta da AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell, la band ha venduto oltre 130 milioni di dischi, consolidandosi come la boy band più venduta di sempre. Il loro successo è stato particolarmente evidente in Europa, dove hanno trovato un pubblico entusiasta fin dall’inizio.

Oggi, i Backstreet Boys continuano a esibirsi e a pubblicare nuova musica, mantenendo un forte legame con i fan di tutto il mondo. Le iniziative come il remake del video e il tour del 2026 testimoniano la loro capacità di reinventarsi e di rimanere rilevanti nel panorama musicale contemporaneo, offrendo sempre nuove emozioni ai loro affezionati ascoltatori.