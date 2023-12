A seguito dei problemi di salute del padre Jamie, Britney Spears mostra segni di riconciliazione con la famiglia.

Riavvicinamento familiare in vista? Appresa la notizia dei problemi di salute del padre Jamie, pare che Britney Spears sia pronta a riconciliarsi con lui. Una novità che spiazza, dopo le dichiarazioni scritte nero su bianco nel suo ultimo libro uscito il 24 ottobre scorso, The Woman in Me, in cui la figura del padre ne esce distrutta.

Problemi di salute per il padre di Britney Spears

Come riporta il magazine TMZ, Jamie Spears è stato colpito da una grave infezione che lo ha obbligato a sottoporsi a ben cinque interventi e un lungo ricovero in ospedale. I medici hanno cercato di arginare l’infezione, che è risultata per a uno stato ormai degenerato.

Da qui, la decisione di amputare la gamba al padre 71enne di Britney Spears: l’unica soluzione per salvargli la vita. Anche se la notizia è stata diffusa solo in questi giorni, l’amputazione risale al mese scorso. Adesso Jamie dovrebbe vivere a casa della figlia minore.

I rapporti difficili col padre

Con il padre, Britney Spears ha avuto un rapporto assai complesso negli ultimi tempi. Con un passato caratterizzato dall’alcolismo, Jaime – che è stato il suo tutore legale per 13 anni – è ricaduto nel baratro vedendosi annullare dal Tribunale la tutela di Britney nel 2021.

Da quel momento i rapporti tra padre e figlia si sono ridotti fino al silenzio totale, soprattutto dopo le accuse di abusi psicologici della cantante contro suo papà.

Riconciliazione di famiglia in vista

Ma dopo la recente separazione della pop star dal marito Sam Asghari, Britney Spears ha ricucito i rapporti con i familiari: sua madre Lynne, suo fratello Bryan e la sorella Jamie Lynn, come confermano le foto del suo 42esimo compleanno trascorso a Los Angeles.

Su Instagram infatti, Britney aveva scritto emozionata: “Essere accolta dalla mia famiglia quest’anno e sapere che ci sono persone di cui puoi fidarti. Mi sento fortunata. Vi amo tutti così tanto”.

Dopo l’amputazione dell’arto del padre, la cantante potrebbe riavvicinarsi anche a lui che, inoltre, avrebbe manifestato anche altri disturbi. Una situazione delicata che potrebbe far ammorbidire sua figlia: Britney infatti, pare che ora voglia aiutarlo.

