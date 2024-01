Amadeus e la Ferragni al centro di una controversia per presunta pubblicità occulta: possibili ripercussioni sulla conduzione del Festival.

Il ciclone che circonda la carriera di Chiara Ferragni adesso coinvolge anche il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, adesso al centro di una polemica legata a presunte pratiche di pubblicità occulta a favore di Instagram durante l’edizione del Festival del 2023.

Terremoto in Rai: la multa dell’Agcom

Contro Amadeus e l’influencer si sono scagliati il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Raidotelevisivi, dopo che l’Agcom ha sanzionato la Rai con una multa di 170mila euro. Adesso per gli abbonati Rai viene chiesto un risarcimento.

Nella nota diffusa, infatti, si legge: “Dovrebbero essere il conduttore e l’influencer, autori dell’illecito, a pagare di tasca propria la multa”. La controversia, riguarderebbe più precisamente le puntate di Sanremo del 7, 8 e 9 febbraio del 2023, quando la trasmissione Sanremo Start ha sponsorizzato deliberatamente il profilo Instagram di un personaggio reale.

Chiesta la sospensione di Amadeus da Sanremo

Durante il Festival di Sanremo 2023, sono state rilevate “reiterate, insistite citazioni verbali e apparizioni visive“ del servizio Instagram e dello specifico profilo associato a un personaggio reale, che hanno configurato una violazione delle norme sulla pubblicità occulta.

Adesso però, anche la posizione stessa di Amadeus come direttore artistico del Festival di Sanremo sembra essere a rischio. A Viale Mazzini infatti, è stata chiesta la sospensione del conduttore, mettendo in dubbio la sua partecipazione alla prossima edizione della kermesse.

“Il conduttore Amadeus dovrebbe essere immediatamente sospeso, essendo parte di un contenzioso che coinvolge la Rai, per il codice etico oltre che per contratto di servizio Rai non può svolgere attività retribuite dalla stessa”, si legge ancora nella nota. La situazione ha generato un notevole clamore mediatico, aggiungendo tensione in vista del prossimo Festival della Canzone Italiana, con la Rai che si trova a dover gestire una situazione complessa.

