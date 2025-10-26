Il mondo della musica italiana scosso dalla notizia: i Verdena diventano un duo, chiudendo un capitolo di vent’anni di storia musicale.

I Verdena, una delle band più iconiche della scena musicale italiana, sono ora un duo. La notizia della separazione dalla storica bassista Roberta Sammarelli ha scosso i fan e il panorama musicale nazionale. La decisione, annunciata dai fratelli Alberto e Luca Ferrari tramite un post sui social, segna un punto di svolta per la band. “È da un po’ di tempo che questa cosa era in attesa di essere detta”, hanno rivelato.

La decisione sembra essere maturata alla fine del tour “Volevo Magia”, dopo un lungo processo di riflessione. Sammarelli, con un commovente messaggio sui social, ha espresso la difficoltà della sua scelta e il desiderio di intraprendere nuovi percorsi artistici.

Un addio che segna la fine di un’era

La separazione da Roberta Sammarelli non è stata una decisione presa alla leggera. Dopo aver condiviso un lungo e significativo percorso musicale, la bassista ha scelto di proseguire per la sua strada.

Roberta Sammarelli dei Verdena – notiziemusica.it

Nel post pubblicato dai Verdena, Alberto e Luca Ferrari hanno scritto: “Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album“. Questo addio rappresenta la conclusione di un capitolo significativo nella storia della band, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come i Verdena si evolveranno come duo.

Roberta Sammarelli: un nuovo inizio

Roberta Sammarelli ha condiviso un lungo messaggio sul suo profilo, spiegando le ragioni della sua decisione. “È stata una scelta (molto difficile) che ho preso alla fine del tour del 2023 e che ho comunicato alla band già a quel tempo”, ha scritto. Sammarelli ha riflettuto sui suoi trent’anni di carriera con i Verdena, esprimendo gratitudine verso i suoi compagni di band e i fan. Ha descritto gli anni trascorsi con la band come “anni speciali, a volte incredibili, a volte complessi, altri commoventi”. Ora, l’artista sente il bisogno di esplorare nuove strade, incerta su dove la porteranno, ma determinata a intraprendere questi nuovi viaggi.

Le reazioni del pubblico e il futuro dei Verdena

La notizia dell’uscita di Roberta Sammarelli dai Verdena ha suscitato numerose reazioni tra i fan e la comunità musicale. I sostenitori della band si sono riversati sui social per esprimere il loro supporto a Sammarelli e ai fratelli Ferrari.

Mentre i Verdena si preparano a lavorare su un nuovo album come duo, i fan sono curiosi di vedere come il suono della band si evolverà senza la presenza della bassista. Questa transizione segna un momento di grande incertezza ma anche di potenziale crescita e innovazione, con i Verdena pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia musicale.