Vasco Live 2026: Il ritorno di Vasco Rossi con un tour che celebra i successi più iconici della sua carriera nei principali stadi italiani.

Vasco Rossi, iconico rocker italiano, ha annunciato la partenza del suo attesissimo Vasco Live 2026 tour, con una data zero fissata per il 30 maggio a Rimini. La città, simbolo dell’estate italiana, farà da cornice a due concerti che apriranno ufficialmente le danze per una serie di esibizioni che promettono di essere memorabili. I fan possono già immaginare un successo simile a quello del 2025, anno in cui Vasco ha registrato una serie di sold out mozzafiato. In questo articolo, esploreremo i dettagli del tour, le date chiave e cosa aspettarsi da questo evento musicale.

Rimini, la città simbolo dell’estate, accoglie Vasco Rossi

Rimini sarà il palcoscenico iniziale per il Vasco Live 2026, con due appuntamenti che si prospettano straordinari. Il 29 maggio, Vasco terrà un’anteprima soundcheck esclusiva per i membri de Il Blasco Fan Club, mentre il 30 maggio avrà luogo il concerto vero e proprio allo Stadio Romeo Neri. Questo doppio evento segna l’inizio di un tour che porterà il rocker in alcune delle location più iconiche d’Italia. L’entusiasmo è palpabile tra i fan, che attendono con ansia di vivere l’esperienza unica di un concerto di Vasco Rossi, noto per le sue esibizioni energiche e coinvolgenti.

Vasco Rossi

Biglietti in prevendita: come assicurarsi un posto per il Vasco Live 2026

I biglietti per il concerto di Rimini saranno disponibili in tre fasi. Gli iscritti al fan club ufficiale avranno accesso prioritario a partire dalle ore 12 del 24 settembre. I titolari di carte Mastercard potranno acquistare i biglietti dalle ore 12 del giorno successivo, il 25 settembre. Infine, la vendita generale sarà aperta dalle ore 12 del 26 settembre su Ticketmaster. Questa suddivisione permetterà ai fan più appassionati di garantirsi un posto in uno degli eventi musicali più attesi del 2026.

Un tour che celebra i grandi successi

Il 2025 è stato un anno straordinario per Vasco Rossi, con un tour che ha polverizzato ogni record di vendita grazie a una serie di concerti sold out. Una tendenza iniziata nel 2024 con le sette serate storiche allo Stadio San Siro di Milano. Il Vasco Live 2026 non sarà da meno, promettendo di celebrare i momenti più iconici della carriera di Vasco con un pubblico appassionato e caloroso. Le date del tour prevedono esibizioni in città come Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, ognuna scelta per accogliere al meglio i fan del rocker di Zocca.