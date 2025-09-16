La vita di Stefano Bettarini a Viareggio con Nicoletta Larini: tra investimenti intelligenti, amore duraturo e il distacco dal mondo del calcio e della televisione.

Stefano Bettarini, ex calciatore 53enne, ha trovato una nuova dimensione di felicità accanto a Nicoletta Larini, 31 anni. Da otto anni formano una coppia solida, nonostante la significativa differenza d’età di 22 anni. Bettarini si gode la vita a Viareggio, lontano dalle luci della ribalta, grazie a investimenti saggi nel settore immobiliare che gli permettono di vivere senza dover lavorare. La sua storia personale e professionale continua a suscitare interesse, soprattutto per la sua capacità di mettere a tacere le critiche e le malelingue che hanno accompagnato la sua carriera e la sua vita privata.

Un amore che sfida il tempo e le critiche

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono conosciuti otto anni fa e da allora la loro relazione è cresciuta solida e duratura. La differenza d’età di 22 anni non ha mai rappresentato un ostacolo per la coppia, che è riuscita a “mettere a tacere i gufi” che non credevano nella loro unione. Bettarini stesso ha dichiarato: “Abbiamo messo a tacere i gufi. Ci dicevano che saremmo durati sei mesi, stiamo insieme da otto anni. E’ un dono“. Questo amore, che molti avevano inizialmente messo in discussione, si è rivelato una delle certezze più grandi nella vita dell’ex calciatore.

Nicoletta Larini in posa ad un evento – notiziemusica.it

Una carriera lontana dai riflettori

Nonostante sia stato spesso etichettato come “troppo bello” per il mondo del calcio, Stefano Bettarini ha saputo farsi un nome sia come calciatore sia come personaggio televisivo. La sua esperienza nei reality show è durata ben 15 anni, culminando con la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. Bettarini ha spiegato: “Avevo bisogno di staccare dopo la separazione“, riferendosi al periodo trascorso in Africa con il reality ‘La Talpa’. Tuttavia, ha anche affrontato momenti difficili, come la squalifica dal GF Vip, che attribuisce a pressioni esterne e non a un suo comportamento scorretto.

Investimenti e una vita serena a Viareggio

Oggi, Stefano Bettarini gode di una vita serena e appagante a Viareggio, grazie a investimenti nel settore immobiliare che gli permettono di non lavorare. Ha condiviso con i lettori de La Gazzetta dello Sport la sua soddisfazione per aver saputo gestire al meglio i suoi guadagni, dichiarando: “Ho investito nel mattone, oggi non lavoro e me la godo“. Questa scelta si è rivelata vincente, consentendogli di vivere senza preoccupazioni economiche. Il suo passato di calciatore e personaggio televisivo non gli manca, e accanto a Nicoletta Larini, Bettarini assapora ogni momento della sua nuova vita lontano dai riflettori.