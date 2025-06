Sonia Bruganelli si racconta: il nuovo equilibrio tra famiglia, amore e il desiderio di vedere Paolo Bonolis con una nuova compagna.

Sonia Bruganelli, nota produttrice e personaggio pubblico, si apre in un’intervista nel podcast Non lo faccio X moda condotto da Giulia Salemi. Durante la conversazione, la 51enne esplora diversi aspetti della sua vita attuale, dal cambiamento personale al rapporto con i suoi figli, fino al desiderio di vedere una nuova compagna accanto all’ex marito Paolo Bonolis.

Sonia descrive come il suo percorso di crescita personale e il cambiamento nelle dinamiche familiari abbiano influenzato il suo modo di vivere e di percepire le relazioni. La sua riflessione sulla maternità e sulla nuova vita sentimentale con Angelo Madonia offre un quadro chiaro di una donna che ha trovato un nuovo equilibrio e serenità.

Un cambiamento personale dettato da esperienze di vita

Nel corso dell’intervista, Sonia Bruganelli parla apertamente del suo cambiamento personale, un processo che definisce come “figlio di ciò che ho vissuto negli ultimi anni”. Questo cambiamento è in parte dovuto alla crescita dei suoi figli e alla consapevolezza che le sue azioni e parole hanno un impatto diretto su di loro.

Sonia riflette su come la sua ironia possa essere stata difficile da gestire per i suoi figli, portandola a fare i conti con la necessità di adattare il suo comportamento. Aggiunge che alcuni dei suoi atteggiamenti passati erano una risposta al dolore che ha provato, in particolare a causa della malattia di uno dei suoi figli, che l’ha costretta a lanciare “grida d’aiuto” in modi dissacranti. Ora, più tranquilla e consapevole, si descrive come una mamma attenta e presente.

Il rapporto con Angelo Madonia e il supporto dei figli

Sonia Bruganelli affronta anche il tema della sua nuova relazione con Angelo Madonia, sottolineando come i suoi figli, Davide e Adele, abbiano accolto positivamente questa nuova fase della sua vita. Sonia racconta di essere stata sorpresa dalla reazione di Davide, che ha chiesto di conoscere Angelo per sapere con chi trascorre il suo tempo. Questo atteggiamento di apertura e complicità ha dato a Sonia una grande soddisfazione.

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli – notiziemusica.it

La figlia Adele vede in Angelo una figura di riferimento, un maestro nel campo del ballo e del musical, dimostrando un impatto positivo anche su di lei. Questo nuovo equilibrio familiare ha portato serenità a tutti, rafforzando il legame tra madre e figli.

Il desiderio di vedere Paolo Bonolis con una nuova compagna

Un altro argomento toccato durante l’intervista è il rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. Sonia esprime il desiderio di vedere Paolo accanto a una nuova donna, affermando che “sarebbe anche ora”. Con ironia e serenità, sottolinea che sarebbe curiosa di conoscere una nuova presenza femminile nella vita dell’ex marito, a patto che questa sia un plus per la loro famiglia. Sonia spera che Paolo possa avere accanto donne intelligenti, che possano essere una buona influenza sui loro figli.