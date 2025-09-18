La nuova sigla di Captain Tsubasa 2 è di Cristina D’Avena

La regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, è pronta a incantare una nuova generazione di fan con il suo ritorno per l’attesissimo “Captain Tsubasa 2”.

La cantante presterà la sua inconfondibile voce alla sigla inedita, “Siamo Noi (Play to fight)”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 19 settembre. Il brano, con il suo ritmo dance e un ritornello che rimane subito in testa, promette di diventare il nuovo inno per gli appassionati del celebre anime di calcio.

Una collaborazione di successo

Nata dalla proficua collaborazione tra RTI e Boing, la sigla è stata composta da Cristiano Macrì su un testo scritto dalla stessa D’Avena. Le sue sonorità moderne e trascinanti riflettono perfettamente lo spirito energico e competitivo dei giovani campioni della serie. L’artista ha espresso grande entusiasmo per il progetto: “Sono davvero emozionata, non vedo l’ora che questa sigla arrivi al pubblico. È fresca, potente, con un ritornello che ti resta dentro e ti fa venire voglia di cantare a squarciagola”.

Un’emozione che la cantante conosce bene, dato che le sue sigle legate al calcio, come “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” e “Nel cuore solo il calcio”, sono tra le più amate e cantate a squarciagola durante i suoi concerti.

Cristina D’Avena – notiziemusica.it

Cristina D’Avena: la voce di intere generazioni

Nata a Bologna il 6 luglio 1964, Cristina D’Avena è una delle figure più iconiche e amate del panorama musicale italiano. La sua carriera è indissolubilmente legata alle sigle dei cartoni animati, che ha iniziato a interpretare sin da giovanissima. Il suo debutto avviene nel 1968, a soli tre anni, quando vince la dodicesima edizione dello Zecchino d’Oro con il brano “Il valzer del moscerino”.

Successivamente, la sua voce diventa la colonna sonora dell’infanzia di milioni di italiani, prestandosi a personaggi iconici come i Puffi, Mila e Shiro, Georgie, Occhi di gatto, Kiss Me Licia e tanti altri. Il suo legame con Mediaset, in particolare con la divisione RTI e i canali per ragazzi, ha prodotto un catalogo musicale unico e vastissimo, che continua a essere un punto di riferimento per le famiglie e un successo costante sulle piattaforme digitali. La sua capacità di unire e coinvolgere intere generazioni la rende un vero e proprio fenomeno culturale, un simbolo della nostalgia e della gioia.

Il grande ritorno di “Captain Tsubasa 2” su Italia 2

Il sodalizio tra Mediaset e la cantante si rinnova con la nuova stagione dell’anime, “Captain Tsubasa 2”, che farà il suo debutto su Italia 2 a partire da mercoledì 24 settembre. La programmazione prevede tre episodi al giorno (16:15 – 17:30, dal lunedì al venerdì), con repliche notturne e nel weekend.

L’evento televisivo non solo rinnova la magia del manga di Yoichi Takahashi, ma conferma l’intramontabile legame tra Cristina D’Avena e le sigle dei cartoni animati che hanno fatto e continuano a fare la storia.