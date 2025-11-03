Il ritorno di Poppy in Italia: un evento unico che unisce il nuovo singolo Unravel e un concerto esclusivo a Milano.

Poppy, l’eclettica artista americana conosciuta per la sua capacità di spaziare tra metal e pop, ha annunciato un unico concerto in Italia per il 2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo all’Alcatraz di Milano, con la presenza di ospiti come Ocean Grove e Fox Lake.

Questo evento segue l’uscita del suo nuovo singolo Unravel, una traccia che esplora il tema della guarigione emotiva, prodotta da Jordan Fish. I fan italiani avranno l’opportunità di acquistare i biglietti con diverse opzioni di prevendita a partire dal 28 ottobre. Nel panorama musicale, Poppy continua a sorprendere con il suo stile unico e le collaborazioni di prestigio.

Poppy porta il suo nuovo singolo Unravel sui palchi italiani

Il 23 ottobre, Poppy ha lanciato il suo nuovo singolo Unravel, prodotto da Jordan Fish, ex membro dei Bring Me The Horizon. Questo brano segna un’importante evoluzione artistica per la cantante, che riesce a fondere elementi metal con sonorità pop. Unravel esplora il viaggio di guarigione dell’artista dai sentimenti di isolamento e insicurezza, temi che risuonano con il pubblico globale.

Dopo questo rilascio, l’artista ha anche pubblicato l’album Negative Spaces, il suo quinto progetto in studio che prosegue la sua sperimentazione sonora. La versatilità di Poppy e la sua capacità di collaborare con icone della musica come Courtney LaPlante e Amy Lee, aggiungono ulteriore fascino alla sua carriera.

Data e biglietti del live

L’unica data italiana di Poppy è prevista per il 18 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. Gli appassionati avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo esclusivo che promette di essere indimenticabile. I possessori di carte Mastercard potranno acquistare i biglietti in anticipo dalle ore 10 di martedì 28 ottobre, mentre gli utenti My Live Nation avranno accesso alla prevendita dalle ore 10 di giovedì 30 ottobre.

La vendita generale dei biglietti inizierà il 31 ottobre alle 10, disponibile anche su piattaforme come Ticketmaster. Con ospiti come Ocean Grove e Fox Lake, il concerto si preannuncia come un evento imperdibile per i fan della musica alternativa e sperimentale.

Possibile Scaletta

Have You Had Enough?

Bloodmoney

V.a.n

The Cost Of Giving Up

Anything Like Me

Crystallized

From Me To U

The Center’s Falling Out

Scary Mask

Bruised Sky

I Disagree

Bite Your Teeth

Concrete

Surviving On Defiance

They’re All Around Us

New Way Out

L’evoluzione artistica di Poppy

Poppy non si limita alla musica: il suo stile eclettico le ha permesso di esplorare anche l’arte concettuale, la regia di video e la scrittura di graphic novel di fantascienza. La sua carriera è caratterizzata dalla capacità di mescolare i breakdown del metal con il bubblegum pop degli anni ’60. Nel 2021, ha fatto la storia come prima artista donna solista a ricevere una nomination ai Grammy per “Best Metal Performance” con BLOODMONEY.

Nel 2025, è stata nuovamente candidata nella stessa categoria grazie alla sua collaborazione con i Knocked Loose nel brano Suffocate. Poppy ha condiviso il palco con band come i Thirty Seconds to Mars, Avenged Sevenfold e Babymetal, dimostrando il suo impatto e la sua influenza nel panorama musicale moderno.