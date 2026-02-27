La scelta di Morgan di contribuire al Festival di Sanremo da dietro le quinte per preservare l’integrità emotiva della performance di Chiello.

Con grande sorpresa del pubblico, Morgan ha dichiarato che la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo sarà esclusivamente dietro le quinte. In un post su Instagram, l’artista ha spiegato che il suo contributo sarà di natura tecnica, mentre Chiello si esibirà da solo sul palco durante la gara delle cover. Morgan avrebbe dovuto accompagnare Chiello al pianoforte per il brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, ma ha scelto di ritirarsi dalla scena per consentire a Chiello di esprimere appieno il proprio talento.

La decisione di Morgan

Morgan ha espresso un profondo rispetto per il brano scelto da Chiello, un pezzo di straordinaria intimità che, secondo lui, necessita di una sola voce e anima. Morgan ha spiegato che “Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore”.

La decisione di Morgan di non apparire in scena rappresenta un esempio di come la musica possa essere un atto di generosità e rispetto, soprattutto in una manifestazione prestigiosa come Sanremo.

Chiello e il suo amore per il cantautorato italiano

Chiello, giovane artista che si esibirà sul palco, ha sempre mostrato un forte legame con il cantautorato italiano. In una precedente intervista, ha dichiarato: “A sedici/diciassette anni mi sono appassionato al cantautorato: Tenco, De André”. Il brano Mi sono innamorato di te riflette questa passione, con le sue contraddizioni poetiche che incantano Chiello: “Mi sono innamorato di te/ Perché non avevo niente da fare”.

La scelta di Morgan da parte di Chiello per la serata dei duetti non è stata casuale, ma basata sul profondo apprezzamento artistico per l’album Le canzoni dell’appartamento, considerato da Chiello uno dei migliori lavori della musica italiana.

Durante il concerto, Chiello intona le sue canzoni sul palco – www.notiziemusica.it

Un team di talenti per l’arrangiamento musicale

Per l’esibizione a Sanremo, Chiello sarà accompagnato da Saverio Cigarini al pianoforte, con l’arrangiamento musicale curato dallo stesso Saverio e da Fausto Cigarini, che dirigerà anche l’orchestra. Questo team di esperti contribuirà a creare un’atmosfera unica e intensa, in grado di valorizzare il brano di Tenco e l’interpretazione di Chiello. La scelta di avere Morgan dietro le quinte sottolinea ulteriormente l’importanza di una performance sincera e centrata sul cantante, anziché sulla presenza di ospiti di rilievo.