Una Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che promette di essere un evento senza precedenti.

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è destinata a lasciare un’impronta indelebile nella storia dei Giochi Olimpici. Questo evento, concepito come una celebrazione diffusa, si estenderà tra diverse località e vedrà la partecipazione di artisti di fama mondiale e leader internazionali.

Tra i protagonisti figurano nomi illustri come Mariah Carey e Andrea Bocelli, con un cast di 1300 membri provenienti da 27 nazioni. Alla guida del progetto c’è Marco Balich, che promette una Cerimonia all’insegna dell’armonia e dell’innovazione, arricchita da una componente musicale imponente e scenografie mozzafiato. Il coinvolgimento di oltre 500 musicisti, 182 design originali per i costumi e strutture tecnologicamente avanzate sono solo alcuni degli ingredienti che rendono questo evento una pietra miliare per l’Italia e il mondo.

Una sinfonia di talenti: gli ospiti

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sarà spettacolare grazie alla presenza di grandi nomi della musica e dello spettacolo. Sergio Mattarella aprirà ufficialmente i Giochi, accompagnato dalle opere di compositori come Verdi, Puccini e Rossini. L’orchestra verrà immaginariamente diretta da Matilda De Angelis, mentre Mariah Carey omaggerà il grande Domenico Modugno con una performance di Nel blu dipinto di blu.

La celebrazione includerà un tributo a Giorgio Armani e un messaggio di pace da parte di Ghali. Charlize Theron reciterà un appello contro la guerra, e Laura Pausini intonerà l’inno italiano. Andrea Bocelli eseguirà Nessun dorma, e altre eccellenze italiane come Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore prenderanno parte all’evento.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

Preparativi monumentali: il dietro le quinte della Cerimonia

La preparazione della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è un’impresa titanica che coinvolge competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo livello. Oltre 500 musicisti sono stati arruolati per creare le colonne sonore originali, mentre il team di produzione ha dedicato oltre 700 ore di prove in diverse città italiane. La cura dei dettagli è meticolosa, con 182 design originali per costumi, oltre 1.400 costumi realizzati, e ben 7.500 metri di tessuto impiegati. A questo si aggiunge il lavoro di 110 make-up artist e 70 hair stylist, rendendo l’evento un esempio di eccellenza nella produzione teatrale e musicale.

Il messaggio di Marco Balich: armonia, bellezza e pace

Marco Balich, il Creative Lead della Cerimonia, ha sottolineato l’importanza di un evento che va oltre la semplice spettacolarità. I due Bracieri dei Giochi, per la prima volta, si accenderanno e spegneranno simultaneamente a Milano e Cortina, rappresentando un simbolo di unità e innovazione. Queste strutture complesse, composte da 4,5 tonnellate di metallo e 1.000 metri di LED dinamici, incarnano l’essenza di un evento che unisce creatività, visione e capacità organizzativa. Balich ha dichiarato che la Cerimonia è “un racconto fatto di persone ed emozioni”, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di armonia, bellezza e pace al pubblico mondiale, posizionando l’Italia come un faro di cultura e innovazione.