Sta per iniziare il tour negli stadi 2025 di Marracash: date e scaletta

Manca pochissimo all’inizio del tour 2025 di Marracash negli stadi italiani: scopriamo tutte le date e la scaletta delle canzoni.

Con il suo tour “Marra Stadi 2025“, Marracash si appresta a scrivere un nuovo capitalo nella storia della musica italiana. Con questa tournée, infatti, l’artista si attesta come il primo rapper italiano a organizzare un tour negli stadi, una svolta emblematica sia per la sua carriera sia per il riconoscimento del rap nel nostro Paese. Scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.

“Marra Stadi 2025”: le date del tour

Il tour “Marra Stadi 2025” di Marracash prenderà il via il 6 giugno 2025 da Bibione, toccando alcuni degli stadi più iconici d’Italia, tra cui lo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli e lo Stadio Olimpico a Roma. L’appuntamento di Milano allo Stadio San Siro ha già fatto registrare il tutto esaurito, dimostrando l’enorme attesa che circonda l’evento.

Marracash

Ecco tutte le date in programma:

6 giugno 2025 – Bibione (VE) – Stadio Comunale

10 giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

14 giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro SOLD OUT

26 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

30 giugno 2025 – Roma – Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Messina – Stadio San Filippo

La scaletta delle canzoni

Il repertorio di canzoni che Marracash porterà sul palco prevede una selezione accurata dalla cosiddetta “Trilogia” dell’artista, arricchita da incursioni nei suoi brani storici. Ecco la scaletta delle canzoni: