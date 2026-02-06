Maria Antonietta e Colombre svelano la loro partecipazione a Sanremo 2023 con un brano politico e una nuova attitudine musicale per sfidare le etichette.

Nella scena musicale italiana, l’annuncio della partecipazione di Maria Antonietta e Colombre al Festival di Sanremo 2023 ha destato curiosità e riflessioni. Entrambi noti per le loro carriere soliste, i due artisti marchigiani hanno scelto di presentarsi sul prestigioso palco con un brano che si distacca dalle classiche canzoni d’amore sanremesi, abbracciando invece un messaggio politico mascherato da pop.

Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso l’uscita dalla loro comfort zone, già intrapreso con l’album Luna di miele. Nel contesto sanremese, Maria Antonietta e Colombre puntano a sfidare le convenzioni e a presentarsi al pubblico con autenticità e creatività.

L’uscita dalla comfort zone

Maria Antonietta e Colombre sono noti per la loro capacità di reinventarsi e innovare. Letizia Cesarini, conosciuta come Maria Antonietta, ha sottolineato l’importanza di uscire dal proprio recinto artistico per evitare di appiattirsi. Queste scelte si riflettono nel loro primo album insieme, Luna di miele, che nasce come un modo per sperimentare e scoprire nuovi orizzonti musicali.

Il loro brano per Sanremo, Felicità e basta, rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, presentandosi come un pezzo politico che abbraccia un linguaggio pop universale. Questo approccio innovativo permette loro di mantenere la freschezza artistica e di evitare di essere confinati in etichette predefinite.

Maria Antonietta e Colombre a “Sanremo Giovani” – notiziemusica.it

L’emozione e l’imprevedibilità della performance

Partecipare a Sanremo è un’esperienza carica di emozioni per i due artisti, che ammettono di provare un misto di paura e adrenalina. Giovanni Imparato, alias Colombre, sottolinea come l’80% del loro approccio sia basato su duro lavoro e preparazione, mentre il restante 20% è lasciato all’imprevedibilità e all’emozione del momento.

Questa combinazione permette loro di mantenere la naturalezza e la spontaneità nelle loro performance. Maria Antonietta, dal canto suo, ribadisce l’importanza di evitare l’eccessiva coreografia e di preservare l’autenticità che caratterizza la loro musica. La loro presenza sul palco dell’Ariston si preannuncia come un incontro tra preparazione e spontaneità, che potrebbe sorprendere il pubblico.

Il valore della provincia

Nonostante l’importanza crescente della scena musicale nelle grandi città, Maria Antonietta e Colombre hanno scelto di rimanere nella loro terra natale, le Marche, per coltivare la loro arte. Giovanni racconta come, nei primi anni, abbiano creato una scena musicale locale grazie a una rete di collaborazioni tra band della provincia.

Questa scelta rappresenta un attaccamento alle radici e la volontà di costruire qualcosa di significativo anche lontano dai grandi centri. La provincia diventa così un luogo di creatività e condivisione, dove la musica si trasforma in un mezzo per superare i limiti geografici e stimolare nuovi progetti. Questa attitudine riflette la loro capacità di adattarsi e di trovare opportunità anche in contesti apparentemente meno favorevoli.

Un nuovo capitolo per Maria Antonietta e Colombre

La partecipazione a Sanremo segna un nuovo capitolo nella carriera di Maria Antonietta e Colombre, che intendono presentarsi come due cantautori distinti, nonostante la loro relazione sentimentale. La scelta di portare un brano politico al festival rappresenta un chiaro intento di sfidare le semplificazioni e le etichette. Mentre il grande pubblico tende a vedere le coppie musicali come un’entità unica, i due artisti marchigiani puntano a mostrare la loro individualità e a raccontare storie che vanno oltre la loro relazione. Con Felicità e basta, Maria Antonietta e Colombre dimostrano che l’amore può essere una dichiarazione politica e che la musica può essere un potente strumento di espressione e cambiamento.