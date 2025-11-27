Il pluripremiato artista italiano porterà in diretta mondiale il suo show dalla capitale francese, con l’esibizione esclusiva di “Coming Home”, il nuovo Amazon Music Original.

Marco Mengoni si prepara a regalare ai suoi fan un’esperienza unica: il 3 dicembre alle ore 21, l’artista italiano sarà protagonista di un livestream internazionale in diretta da Parigi, trasmesso sul canale Amazon Music Italia su Twitch e su Prime Video.

L’evento, realizzato in collaborazione con Renault, rappresenta una delle tappe del tour europeo di Mengoni e sarà accessibile gratuitamente ai fan di tutto il mondo, offrendo l’opportunità di vivere in tempo reale un concerto speciale dalla capitale francese.

“Coming Home”: il cuore dello show

Al centro della serata ci sarà la performance esclusiva di “Coming Home (Amazon Music Original)”, il nuovo brano pubblicato in esclusiva su Amazon Music lo scorso 7 novembre. La canzone, che cattura l’emozione del ritorno a casa durante le festività, esplora con intensità il legame con le proprie radici, le memorie e gli affetti più profondi.

Co-scritta da Marco Mengoni insieme al cantautore americano Matt Simons e composta da Daniele Fossatelli, Simone Borrelli e lo stesso Simons, “Coming Home” è un brano dal respiro universale che unisce un’atmosfera soul anni ’70 a una sensibilità contemporanea. Prodotto da Mengoni e Giovanni Pallotti, il pezzo si distingue per l’uso di strumenti reali, voci calde e l’inconfondibile intensità interpretativa dell’artista italiano.

Oltre all’esibizione di “Coming Home”, il livestream includerà i brani più amati del repertorio di Mengoni, promettendo una serata magica fatta di emozioni e connessioni musicali capaci di superare ogni confine. Un appuntamento imperdibile per chi segue la carriera dell’artista vincitore del Festival di Sanremo 2023 e dell’Eurovision Song Contest.

Marco Mengoni – notiziemusica.it

Edizioni speciali e merchandising

Per celebrare l’uscita del nuovo Amazon Music Original, la piattaforma offre ai fan un vinile in edizione limitata di “Coming Home”, disponibile in pre-ordine e in vendita dal 2 dicembre. Inoltre, è stata lanciata una collezione speciale di merchandising con T-shirt e felpa, acquistabile su Amazon.it.

Il brano è già disponibile in esclusiva su Amazon Music e inserito nelle playlist delle festività più popolari, tra cui “Merry Mix”, “Natale Pop” e nella stazione “Magia di Natale”. I fan possono ascoltare “Coming Home” e tutti gli altri Amazon Music Original dedicati alle festività direttamente sull’app Amazon Music per iOS e Android.

L’appuntamento è fissato per il 3 dicembre alle ore 21: una serata da non perdere per vivere la magia della musica di Marco Mengoni in diretta da Parigi.