Ligabue: date e scaletta del tour 2025

Per l’estate 2025 Ligabue ha in programma due concerti imperdibili: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni!

Luciano Ligabue, noto anche come il “Liga”, ha annunciato un evento che si preannuncia epico nella scena musicale italiana: un concerto nella storica RFC Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, luogo di origine del cantautore. A settembre l’artista ha poi in programma un altro appuntamento speciale nella Reggia di Casera: scopriamo le date la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Lauciano Ligabue: le date del tour 2025

Campovolo, la sede che Luciano Ligabue ha scelto nuovamente per questo grande appuntamento, non è una semplice località. Situata presso la RCF Arena di Reggio Emilia, ha ospitato memorabili concerti dell’artista, tra cui il primo avvenuto nel 2005. Quell’evento aveva radunato 165mila fan, stabilendo un record europeo per il maggior numero di spettatori in un concerto.

Il concerto “La Notte di Certe Notti” si terrà il 21 giugno 2025 e sarà un’occasione per celebrazione gli anniversari significativi nella carriera di Ligabue. Marca il trentesimo anniversario di “Certe Notti”, canzone iconica che ha contribuito a rendere il rocker famoso a livello globale. Saranno inoltre venti anni dal suo primo concerto a Campovolo.

Ma c’è di più: nel 2025, Ligabue compirà 65 anni, di cui 35 spesi sul palco. Oltre al concerto a Campovolo, il rocker ha già in programma un altro importante evento: il 6 settembre si esibirà con “La Notte di Certe Notti” nella splendida cornice della Reggia di Caserta.

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni, che comprende i successi e le hit più amata di Ligabue: